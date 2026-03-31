Dónde se puede ver La pasión de Cristo online

La Semana Santa es una de las celebraciones litúrgicas más importantes para la Iglesia Católica, por la cual sus fieles conmemoran la muerte y resurrección de Jesús. Muchos eligen ver la película La Pasión de Cristo en estas fechas para revivir los hechos que experimentó el Hijo de Dios tras haber sido condenado a morir crucificado. En ese sentido, muchos se preguntan dónde se puede ver.

Dónde se puede ver La pasión de Cristo

La Pasión de Cristo está disponible en streaming

La pasión de Cristo está disponible en la Argentina para ver por streaming. Se encuentra tanto en Netflix, plataforma en la que se necesita una suscripción paga para acceder a sus contenidos. Para ello, solo hace falta ingresar a la aplicación desde cualquier dispositivo e ingresar en el buscador el título. Allí surgirá entre los resultados para verla cuando uno desea.

De todos modos, algunos canales de TV acostumbran pasar el film en estas fechas. Sin embargo, aún ninguno confirmó su transmisión. Para saber cuándo se puede ver, se recomienda consultar la grilla de programación de estos.

De qué trata La pasión de Cristo

La pasión de Cristo, tráiler

La película dirigida por Mel Gibson se estrenó en 2004. Cuenta con las actuaciones de Jim Caviezel (Jesús), Maia Morgenstern (Virgen María), Monica Bellucci (María Magdalena), Pietro Sarubbi (Barrabas), Christo Jivkov (Juan), Hristo Shopov (Poncio Pilato), Rosalinda Celentano (Satanás), Luca Lionello (Judas Iscariote), entre otros.

El guion de La pasión de Cristo está basado en las escrituras de la Biblia, aunque en varias oportunidades se señalaron algunas diferencias con los Evangelios. “Las últimas horas de vida de Jesús en la tierra se ven marcadas por el dolor y la traición. Judas lo entrega a los soldados con un beso hipócrita en la mejilla, mientras que Pedro lo niega tres veces. A pesar de todo, Jesús está listo para morir en paz”, puntualiza su sinopsis oficial.

La película empieza en el momento en que Jesús se retira después de la Última Cena a los olivos, donde reza para mantenerse lejos de las tentaciones de Satanás. A partir de la traición de Judas ―uno de sus discípulos―, el salvador es arrestado y llevado adentro de las murallas de Jerusalén, donde fue enfrentado por los líderes de los fariseos por acusaciones de blasfemia. Allí es donde tiene un juicio, en el cual se resolvió que debía ser condenado a muerte.

Mel Gibson junto a Jim Caviezel en el rodaje de la película La Pasión de Cristo ICON PRODUCTIONS

A partir de ese momento, la película muestra escenas muy explícitas de todo el recorrido que tuvo que hacer Jesús hacia el monte Calvario, donde finalmente tiene un doloroso final. En ese trayecto, fue cargando la cruz que sellaría su destino y sufrió diversas torturas y humillaciones.

La película fue muy controvertida y causó mucha polémica en el momento de su estreno, que fue hace más de 20 años. Aunque algunos consideraron la película una experiencia religiosa y santa, otros la encontraron antisemita y con mucha violencia gráfica extrema y emocionalmente agotadora.

Vale recordar que este largometraje está calificado para mayores de 16 años por sus diferentes escenas violentas, por lo que no se recomienda que los niños menores de edad la vean.