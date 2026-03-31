Colapinto en la Argentina: qué se sabe de la exhibición que hará en Buenos Aires

Este lunes 31 de marzo se confirmó que Franco Colapinto vendrá a la Argentina para hacer una exhibición, por la cual recorrerá las calles de Buenos Aires en un auto de Fórmula 1. En ese sentido, muchas personas que lo quieren ver se preguntan cuándo es y qué se sabe del evento.

El piloto argentino confirmó su visita a nuestro país en un comunicado difundido por Alpine: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”.

La historia de Franco Colapinto, en donde confirma su exhibición en la Argentina (https://www.instagram.com/francolapinto)

Además, compartió en sus redes sociales el anuncio de la exhibición. “Nos vemos en casita. ¡Vengan todos!“, escribió en una historia de Instagram.

En la previa del Gran Premio de Japón ―en el cual Franco quedó en el puesto 16°―, el corredor expresó su entusiasmo ante la posibilidad de una visita a nuestro país. “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”.

Qué se sabe de la exhibición que hará Colapinto en la Argentina

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.mp4

El evento llamado Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de marzo, dentro de un período de receso de la Fórmula 1 que habrá en abril por el conflicto bélico en Medio Oriente. El piloto oriundo de Pilar se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires

En ese contexto, manejará en un circuito callejero por el barrio de Palermo. El punto de encuentro será en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, desde donde Colapinto recorrerá un circuito de dos kilómetros, que tendrá como centro el Monumento a los Españoles. Se llevarán a cabo dos shows runs oficiales que combinarán rectas largas con sectores más técnicos.

Lo hará al volante de un monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team.

De acuerdo con la información de la organización, el evento contará con:

El recorrido que hará Franco Colapinto en la exhibición en Buenos Aires

⦁ Un sector abierto y gratuito.

⦁ Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

⦁ En el Fan Zone habrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

⦁ El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

Cómo sacar las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en la Argentina

La venta de las entradas para la exhibición de Franco Colapinto será de forma online a través del sitio Enigma Tickets. La preventa exclusiva en la Argentina para quienes tienen la tarjeta de crédito Mercado Pago a partir del lunes 6 de abril a partir de las 16. Ellos podrán acceder a tres cuotas sin interés. En tanto, la venta general para todos los métodos de pago abrirá el martes 7 de abril a las 16.

En cuanto a los precios, aún no se conocen los valores de los tickets. De todos modos, hay que tomar en cuenta que a los montos que se den a conocer tendrán un recargo por el servicio de la ticketera.

A continuación, el paso a paso para adquirir los tickets de Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026:

1 Ingresar a Enigma Tickets

Iniciar sesión antes de iniciar la compra. En caso de no tener una cuenta, registrarse con correo y contraseña.

2 Elegir sector y tipo de entrada

Seleccionar alguno de los sectores disponibles (Fan Zone, tribunas “Grandstands” y Hospitality con acceso a boxes) y la cantidad de tickets que se desea. Luego, hacé click en “Agregar al carrito”.

Vale recordar que habrá un sector abierto y gratuito para asistir a la exhibición.

3 Elegir el medio de pago

Completar los datos de facturación y de la tarjeta con la que se hace el pago. Antes de hacer click en “Comprar”, revisar la cantidad de entradas, precio y sector.

Una vez acreditado el pago, vas a recibir un mail de confirmación. Más adelante se podrá acceder a los tickets en formato digital desde la aplicación de Enigma Tickets.