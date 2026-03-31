Todos los santos para rezar en abril, día por día

La Iglesia Católica cuenta con su propio santoral, un calendario con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. Además, incluye festividades importantes para los fieles de esta religión. De esa forma, es posible conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en abril.

Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.

El santoral detalla todas las fechas litúrgicas y de los santos (Foto: Freepik)

Todos los santos para rezarles en abril día por día

Este es el santoral del cuarto mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de abril por la Iglesia católica, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

<b>Fecha </b> <b>Santos / celebración principal</b> 1º de abril San Hugo, obispo; y San Lodovico Pavoni 2 de abril Jueves Santo (Pasión del Señor) y San Francisco de Paula 3 de abril Viernes Santo y Santa María de Egipto 4 de abril Sábado Santo de la Sepultura del Señor y San Isidoro, arzobispo de Sevilla

5 de abril Pascua de Resurrección y San Vicente Ferrer 6 de abril Los ciento veinte mártires de Persia y San Pedro de Verona 7 de abril San Hegesipo y San Juan Bautista de La Salle 8 de abril San Dionisio, obispo de Corinto 9 de abril Santa María Cleofás, matrona; y Santa Casilda de Toledo 11 de abril San Estanislao, obispo de Cracovia y mártir; y Santa Gemma Galgani 12 de abril San Giuseppe Moscati 13 de abril San Martín, papa; y San Hermenegildo, mártir 14 de abril Santa Liduvina 15 de abril San Damián de Molokai y San Telmo, presbítero 16 de abril Santa Engracia, virgen y mártir; y Santa Bernadette Soubirous 17 de abril Santa Catalina Tekakwitha 18 de abril San Francisco Solano 19 de abril San Expedito y San León IX, papa 20 de abril Santa Inés de Montepulciano 21 de abril San Anselmo, arzobispo de Canterbury 22 de abril Santos Cayo y Sotero, papas y mártires; y Santa María Virgen, Madre de la Compañía de Jesús 23 de abril San Jorge, mártir (patrono de Inglaterra) 24 de abril San Fidel de Sigmaringen, mártir 25 de abril San Marcos, evangelista 26 de abril San Rafael Arnáiz Barón; San Cleto y San Marcelino; Nuestra Señora de Montserrat 27 de abril Santa María Guadalupe García Zavala; y Santa Zita, virgen 28 de abril San Pedro Chanel, San Luis María Grignion de Montfort, fundador; y Santa Gianna Beretta Molla 29 de abril Santa Catalina de Siena, virgen 30 de abril San Pío V, papa

¿Qué es la Semana Santa？

Las fechas litúrgicas más destacadas de abril

Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona. A continuación, las fechas litúrgicas más destacadas de abril:

Semana Santa : es el tiempo litúrgico más importante del año para la Iglesia Católica, porque conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Va desde el Domingo de Ramos (entrada triunfal de Jesús en Jerusalén) hasta el Domingo de Pascua. Es un tiempo de penitencia, oración y reflexión sobre el amor de Dios hasta el punto de dar la vida por los seres humanos.

: es el tiempo litúrgico más importante del año para la Iglesia Católica, porque conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Va desde el Domingo de Ramos (entrada triunfal de Jesús en Jerusalén) hasta el Domingo de Pascua. Es un tiempo de penitencia, oración y reflexión sobre el amor de Dios hasta el punto de dar la vida por los seres humanos. San Expedito: es uno de los santos más populares de abril, especialmente en Argentina. Se le reconoce como militar romano del siglo III–IV, comandante de la Legión Fulminata al servicio del emperador Diocleciano, quien se convirtió al cristianismo y fue martirizado el 19 de abril del año 303 en Melitene (actual Turquía). Es conocido en la tradición católica como santo de las causas justas y urgentes, es decir, se le pide especialmente para situaciones difíciles, desesperadas o que necesitan una respuesta rápida. En el día de su martirio, miles de fieles en nuestro país acuden a santuarios y capillas para pedirle favores, salud, trabajo o resolver asuntos económicos.

Miles de fieles veneran a San Expedito Telam