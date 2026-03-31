Todos los santos para rezar en abril, día por día
El santoral de la Iglesia Católica difunde las fechas de cada figura importante de la liturgia; cuáles son los santos y las fiesta litúrgicas más destacados del cuarto mes del año
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La Iglesia Católica cuenta con su propio santoral, un calendario con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. Además, incluye festividades importantes para los fieles de esta religión. De esa forma, es posible conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en abril.
Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.
Todos los santos para rezarles en abril día por día
Este es el santoral del cuarto mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de abril por la Iglesia católica, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:
|<b>Fecha </b>
|<b>Santos / celebración principal</b>
1º de abril
San Hugo, obispo; y San Lodovico Pavoni
2 de abril
Jueves Santo (Pasión del Señor) y San Francisco de Paula
3 de abril
Viernes Santo y Santa María de Egipto
4 de abril
Sábado Santo de la Sepultura del Señor y San Isidoro, arzobispo de Sevilla
5 de abril
Pascua de Resurrección y San Vicente Ferrer
6 de abril
Los ciento veinte mártires de Persia y San Pedro de Verona
7 de abril
San Hegesipo y San Juan Bautista de La Salle
8 de abril
San Dionisio, obispo de Corinto
9 de abril
Santa María Cleofás, matrona; y Santa Casilda de Toledo
11 de abril
San Estanislao, obispo de Cracovia y mártir; y Santa Gemma Galgani
12 de abril
San Giuseppe Moscati
13 de abril
San Martín, papa; y San Hermenegildo, mártir
14 de abril
Santa Liduvina
15 de abril
San Damián de Molokai y San Telmo, presbítero
16 de abril
Santa Engracia, virgen y mártir; y Santa Bernadette Soubirous
17 de abril
Santa Catalina Tekakwitha
18 de abril
San Francisco Solano
19 de abril
San Expedito y San León IX, papa
20 de abril
Santa Inés de Montepulciano
21 de abril
San Anselmo, arzobispo de Canterbury
22 de abril
Santos Cayo y Sotero, papas y mártires; y Santa María Virgen, Madre de la Compañía de Jesús
23 de abril
San Jorge, mártir (patrono de Inglaterra)
24 de abril
San Fidel de Sigmaringen, mártir
25 de abril
San Marcos, evangelista
26 de abril
San Rafael Arnáiz Barón; San Cleto y San Marcelino; Nuestra Señora de Montserrat
27 de abril
Santa María Guadalupe García Zavala; y Santa Zita, virgen
28 de abril
San Pedro Chanel, San Luis María Grignion de Montfort, fundador; y Santa Gianna Beretta Molla
29 de abril
Santa Catalina de Siena, virgen
30 de abril
San Pío V, papa
Las fechas litúrgicas más destacadas de abril
Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona. A continuación, las fechas litúrgicas más destacadas de abril:
- Semana Santa: es el tiempo litúrgico más importante del año para la Iglesia Católica, porque conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Va desde el Domingo de Ramos (entrada triunfal de Jesús en Jerusalén) hasta el Domingo de Pascua. Es un tiempo de penitencia, oración y reflexión sobre el amor de Dios hasta el punto de dar la vida por los seres humanos.
- San Expedito: es uno de los santos más populares de abril, especialmente en Argentina. Se le reconoce como militar romano del siglo III–IV, comandante de la Legión Fulminata al servicio del emperador Diocleciano, quien se convirtió al cristianismo y fue martirizado el 19 de abril del año 303 en Melitene (actual Turquía). Es conocido en la tradición católica como santo de las causas justas y urgentes, es decir, se le pide especialmente para situaciones difíciles, desesperadas o que necesitan una respuesta rápida. En el día de su martirio, miles de fieles en nuestro país acuden a santuarios y capillas para pedirle favores, salud, trabajo o resolver asuntos económicos.
- San Jorge: mártir cristiano de los primeros siglos, conocido por la tradición de haber “matado al dragón” como símbolo de la lucha contra el mal. Es patrono de varios países y de múltiples órdenes militares; en el caso de Argentina, es patrono de las Armas de Caballería del Ejército y fue muy querido por el Papa Francisco, con quien compartió nombre.
- San Marcos: autor del Evangelio de Marcos, discípulo de Pedro y considerado uno de los cuatro evangelistas principales. Su evangelio es clave para la tradición cristiana y su figura representa la proclamación de la buena nueva y la misión de anunciar el Reino.
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