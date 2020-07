Durísimo. Pablo Duggan cruzó a Luis Novaresio por criticar un spot del gobierno

"¿Te da miedo el aviso? Bancátelo al miedo", le respondió Pablo Duggan a Luis Novaresio Fuente: Archivo

El crudo video que difundió Presidencia de la Nación en el que se le pide a la población "responsabilidad" para evitar los contagios de coronavirus sigue despertando controversias.

Mientras el conductor de radio y televisión Luis Novaresio se refirió al spot como el "horrible modo de asustarnos con un abuelo sin respirador artificial", su colega Pablo Duggan salió a cruzarlo en términos muy duros: "Hacé lo que quieras Novaresio, me parece irresponsable", le contestó en su programa de radio.

El spot de Presidencia

En el spot de Presidencia que compartieron las principales figuras del gobierno puede verse a una persona internada en terapia intensiva, asistida por un respirador y visiblemente en grave estado. En paralelo, se escuchan diálogos de otras personas que organizan encuentros por motivos sociales, minimizando los modos de prevenir los contagios: el aislamiento y la distancia social.

En este sentido, Novaresio acusó al gobierno de querer "sembrar pánico social" para concientizar sobre los peligros del coronavirus Covid-19, un argumento que Duggan cuestionó con énfasis: "¿Te genera miedo? Bancátelo al miedo", le respondió en el aire durante el programa que conduce por Radio 10, Buenos vecinos.

Las palabras de Duggan

"Me calenté con un artículo que leí de Luis Novaresio sobre el aviso del gobierno. Yo era de los que decía que el Gobierno tiene que dar un mensaje más comprometido con respecto al coronavirus. Para Novaresio, el aviso está promoviendo el terror y metiendo miedo. Primero, el miedo es personal, lo que le da miedo a él, a vos no te da miedo", consideró Duggan. Y siguió: "¿Pero la put... como no te va a dar miedo terminar en una terapia intensiva? Te genera miedo, bueno bancátelo al miedo".

"El problema es que hay mucha gente que no quiere ver la verdad", se ofuscó el conductor. "Quiere ir por la vida haciendo lo que se le canta a pesar de que sabe que está corriendo riesgos.

"A ver, la pandemia mete miedo: conozco una persona que se está debatiendo entre la vida y la muerte desde hace un mes en un sanatorio. Colegas que la están pasando mal en la casa. Muertos de miedo. Con una situación penosa. ¿Qué querés que te diga? Hacé lo que quieras Novaresio, me parece irresponsable", fustigó.

"En el fondo todo tiene un tinte lamentablemente político pero no con la salud. Jugar con la salud por una cuestión política para mi es indignante. No hagan política con la salud", finalizó.