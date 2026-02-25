Lionel Messi sorprendió al revelar cómo le pidió matrimonio a Antonela Roccuzzo: “Tenía que ser”

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son la prueba de que muchas veces el primer amor es el definitivo. Se conocieron cuando eran dos niños que jugaban en las calles de Rosario por medio de Lucas Scaglia, mejor amigo de él y primo de ella. Estuvieron varios años lejos, pero, cuando se reencontraron, no se separaron más. Comenzaron una vida juntos en Barcelona y, aunque la relación estaba más que afianzada, especialmente tras la llegada de sus hijos, en un momento sintieron que era tiempo de oficializar el vínculo también en los papeles. El 30 de junio de 2017 se casaron en la ciudad que los vio nacer y, aunque las imágenes de su boda dieron la vuelta al mundo, hasta ahora había algo que nadie sabía: cómo fue la propuesta de matrimonio. ¿Quién despejó la duda? El propio campeón del mundo.

Exactamente una década después de blanquearle su relación a su círculo íntimo, Messi y Roccuzzo llegaron al altar. Si bien era de público conocimiento que habían formado una familia con la llegada de Thiago el 2 de noviembre de 2012 y de Mateo el 11 de septiembre de 2016, varios especulaban que tal vez la pareja consideraba que no era necesario casarse. No obstante, ellos no creían lo mismo. Si bien actuaban como un matrimonio, sabían que tarde o temprano iban a celebrar su amor frente a sus seres queridos.

Roccuzzo y Messi se casaron el 30 de junio de 2017 en Rosario Marcelo Manera - LA NACION

Pero el gran interrogante siempre fue, hasta ahora, cómo decidieron dar ese paso. “La verdad es que ya llevábamos muchos años juntos. Ya teníamos a Thiago y a Mateo y una vez fuimos a comer a un hotel en Barcelona. Pasamos la noche ahí y se lo pedí. Pero más o menos ya era como que tenía que ser”, sostuvo Lionel Messi en el podcast Miro de atrás, del arquero Nahuel “Patón” Guzmán y Gonzalo Iglesias.

“Fue más romántico, pero fue más o menos ‘poné la fecha’, o algo así porque ya era como que iba a pasar”, explicó el futbolista. Lo que no dijo es si la propuesta incluyó o no un anillo. La influencer solo suele llevar la alianza de oro que intercambió con Leo hace ocho años y que él también utiliza.

Así fue el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Messi y Roccuzzo se casaron en el City Center de Rosario el 30 de junio de 2017. Aunque fue un festejo íntimo, la lista de invitados incluyó 260 nombres, entre los que se destacaron Ángel Di María, Javier Mascherano, Sergio “Kun” Agüero, Marcelo Tinelli, Nicolás Vázquez, Neymar, Luis Suárez, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Shakira. Primero se realizó la ceremonia por civil. El pequeño Thiago llevó los anillos y la novia ingresó aferrada al brazo de su padre, mientras de fondo sonaba “She” de Charles Aznavour. Además, Abel Pintos interpretó “Sin principio ni final”, una sorpresa del novio para la novia. Luego tuvo lugar la fiesta, en la que no faltó la música en vivo a cargo de Karina ‘La Princesita’ Tejeda y el grupo uruguayo Márama.

Tanto el civil como la fiesta se realizaron en el hotel City Center de Rosario; hubo 260 invitados entre familiares y amigos, incluidas varias figuras del fútbol Andrés Preumayr

En cuanto a los looks de los novios, el vestido de Roccuzzo fue un misterio hasta el último momento. Eligió un diseño corte sirena de escote corazón y una larga cola, confeccionado en seda natural y encaje francés con apliques de guipur por la catalana Rosa Clará, quien también estuvo a cargo de su segundo vestido. Por su parte, el novio lució elegante con un set de tres piezas de saco, chaleco y pantalón de Georgio Armani que complementó con camisa blanca, corbata gris, pañuelo en el bolsillo del saco y una flor blanca.

La foto que compartió Antonela Roccuzzo para celebrar su octavo aniversario de boda con Lionel Messi (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El 30 de junio de 2017 se convirtió en una fecha inolvidable para los rosarinos, al punto tal que decidieron llevarla tatuada en los dedos anulares para acompañar sus alianzas. Además, a veces suelen celebrar su aniversario con amorosas publicaciones en las redes sociales para rememorar el día en el que eligieron seguir compartiendo la vida juntos.