Rodeada de amigos en Miami y acompañada por Flor Parise, Karina Jelinek celebró sus 41 años

No todos los días se cumplen cuarenta y un años y, para poder celebrar tan importante fecha, Karina Jelinek decidió organizar una exclusiva cena con sus amigos. Así, en Miami y rodeada de sus seres queridos, la modelo sopló la velitas y registró el minuto a minuto en sus redes sociales. Entre los que la acompañaron, se destacó la presencia de Flor Parise.

Karina Jelinek pasó su cumpleaños rodeada de amigos instagram @karijelinek

El 2022 no comenzó sencillo para Jelinek, que denunció que había sido víctima de una estafa millonaria. Un hombre, a quien consideraba como un padre, le aseguró que él cuidaría su dinero y ella le confió los ahorros de toda su vida. No obstante, a la hora de querer recuperarlos, no obtuvo respuesta. Según trascendió, el susodicho habría realizado una inversión poco exitosa con ese capital sin la autorización de la mediática.

Pero no fue solo dinero lo que le quitó, sino su posibilidad de convertirse en madre. Un par de años atrás, Karina manifestó su anhelo de poder tener un hijo y criarlo con su compañera, Florencia Parise. Su plan era subrogar un vientre en Estados Unidos pero este procedimiento es muy caro y, para poder costearlo, iba a usar el dinero que le confió a su ser querido. Su desesperación y tristeza fue enorme cuando descubrió que ese fondo ya no estaba.

Karina Jelinek junto a Flor Parise instagram @karijelinek

Como si no fuera malestar suficiente, a mediados de febrero iniciaron los rumores de una pelea con Parise que habría culminado en Jelinek echándola de la casa que comparten. A pesar de que ellas nunca le pusieron una etiqueta a su relación, muchos afirman a que Flor y Karina están en pareja y que el conflicto podría ser el origen de una separación.

Sin embargo, la modelo parecería haber dejado todos esos problemas atrás ya que celebró su cuadragésimo primer cumpleaños en Estados Unidos en compañía de un grupo de amigos, entre los que estaba su compañera. La velada transcurrió a las luz de la luna en Cantina La Veinte, un exclusivo restaurant de Miami.

Karina Jelinek compartió en sus redes las postales de su cumpleaños instagram @karijelinek

Cada segundo de la cena quedó registrado en su cuenta de Instagram, en donde realizó un posteo con un rejunte de los momentos más destacados de la noche. Allí se la pudo ver rodeada de sus seres queridos, mientras soplaba la vela de la torta y, también, cuando posó con una gran sonrisa para lucir su atuendo. “Bella noche de cumpleaños con amigos ¡Privilegiada!”, escribió a modo de descripción. La publicación superó rápidamente los ocho mil me gusta y recibió una lluvia de buenos deseos y felicitaciones.

En diálogo con Caras, Jelinek reveló que no fue casualidad que estuviera en Miami para esas fechas. “Vine por compromisos y por mi proyecto personal de ser mamá”, reveló, al mismo tiempo que dejó asentado que el obstáculo que enfrentó semanas atrás no fue lo suficientemente grande como para alejarla de su deseo de maternidad.

Karina Jelinek cumplió cuarenta y un años instagram @karijelinek

En un tono mas casual, agregó: “Éramos pocos amigos pero la pase genial, no pudieron venir todos obviamente, por eso el sábado lo festejo en mi casa en Argentina”. Quizás, de regreso a la Argentina, la modelo tenga más motivos para celebrar además de su cumpleaños.