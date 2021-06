Ed Sheeran reveló cómo hizo para cambiar su vida y adelgazar 22 kilos

Ed Sheeran reveló cuál fue el plan de alimentación y ejercicio que siguió en los últimos meses y que lo ayudó a transformar su cuerpo. “Es la primera vez que estoy realmente sano”, dijo el artista británico a BBC. Según contó, su rutina de giras estaba perjudicando su alimentación, desorganizada y de mala calidad, y le dejaba poco tiempo para hacer actividad física. Por eso, antes de que empezara la pandemia, decidió cambiar sus hábitos.

Las últimas noticias de la vida personal del músico se conocieron en septiembre del año pasado, cuando anunció el nacimiento de su hija con una tierna foto que compartió en Instagram. Si bien fue algo muy esperado por sus seguidores, un dato que resultó sorpresivo fue el nombre que el intérprete de “Shape of You” y su esposa, Cherry Seaborn, eligieron para la bebé: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

Ed Sheeran y Cherry Seaborn tuvieron a su primera hija en septiembre del año pasado

Ahora, Sheeran volvió a referirse a un aspecto de su intimidad en una entrevista y se extendió sobre algunas malas costumbres que tenía y decidió modificar. En la entrevista al medio inglés, detalló que solía comer “alitas de pollo y dos botellas de vino cada noche”, una rutina que finalmente abandonó. Ya en 2017, un cambio en su alimentación lo llevó a bajar los primeros kilos, cuando dejó de tomar cerveza. Desde esa fecha hasta la actualidad, el musico perdió un total de 22 kilos.

Por supuesto, no se trata simplemente de una dieta. Sheeran, además, comenzó a hacer actividad física a diario. Como parte de su entrenamiento, hace Ejercicios de Intervalos de Alta Intensidad, conocidos como HIIT por sus siglas en inglés. Esta serie de ejercicios se basa en llevar adelante una actividad intensa durante intervalos cortos de tiempo.

Después de transformar su rutina, el cantante contó que pudo volver a consumir, ocasionalmente, algunos productos que años atrás había abandonado completamente. “Ahora volví a tomar cerveza, porque estoy bien, pero dejé de hacerlo de forma habitual e invierto mi tiempo en ejercitarme, lo cual es bastante extraño en mí”, explicó.

En los últimos años, Ed Sheeran se propuso llevar una vida más saludable, con una mejor alimentación y ejercicio físico Life&Style Mag

Por último, Sheeran dijo que hay un último hábito que soltó en el último tiempo: el cigarrillo. “Dejé de fumar hace tres años, y desde entonces hago ejercicio”, explicó al podcast Behind the Metal en 2019. En la misma charla, manifestó que muchas de las críticas que leía en redes sociales tenían que ver con su peso. “Nunca tuve inseguridades porque probablemente la mitad de la gente que me llamaba gordo también estaba gorda”, señaló.

LA NACION