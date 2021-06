Las últimas fotos de Freddie Mercury, meses antes de su muerte

El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió a los 45 años de una bronconeumonía, tras haber sido diagnosticado de VIH. Tres meses antes de su despedida final, Jim Hutton, su última pareja, le hizo unas hermosas fotos en el jardín de su casa. Sin saberlo, serían las últimas imágenes del cantante.

“Ese verano Freddie posó para una cámara por última vez, la mía. Sucedió así. Estaba en el jardín fotografiando algunas de las plantas en plena floración y Freddie caminó hacia mí”, relató Hutton en un texto publicado en la cuenta de Instagram del club de fans del músico.

Las fotos datan del 28 de agosto de 1991. “Quería que retrocediera, para que no fuera un primer plano. Luego posó mientras yo tomaba cuatro fotos, y sacó una sonrisa para cada una. Estaba tan pálido que sabía que no se veía lo mejor posible, pero no me importó; de todas las fotos que tengo de Freddie, esas son las que más amo”, contó.

Desde que Freddie se enteró de su condición de portador de VIH en 1987, pasaron solo cuatro años para que una bronconeumonía fuera la causa secundaria de su triste desaparición de este mundo.

LA NACION