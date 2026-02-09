Edith Hermida habló tras la contestación de la Oficina de Respuesta Oficial a sus cuestionamientos en lo de Mirtha

La Oficina de Respuesta Oficial, recientemente creada por el Gobierno, tuvo este domingo su primer cruce en X. Durante el programa de Mirtha Legrand, la locutora Edith Hermida cuestionó la gestión de Javier Milei.

“Tenemos un Presidente que prometió que iba a sacar impuestos para que haya competitividad; bueno, eso no pasó”, dijo, a lo que el nuevo ente le respondió: “Miente”. “Sinceramente, me asusté”, reconoció la conductora luego de leer la réplica.

“Obviamente, cuando vi la respuesta del Presidente, o de la oficina que armó, me sorprendió y me asusté. No lo niego”, aseguró Hermida este lunes en diálogo con radio Mitre.

En su extenso posteo en la cuenta de X, la Oficina de Respuesta Oficial detalló sobre la reducción de ciertos impuestos y, al finalizar, apuntó: “Decir lo contrario, ignorando datos públicos y verificables, y culpar al Gobierno Nacional, es faltar a la verdad y operar”.

Hermida se defendió: “Parece que cualquier cosa que se dice es operar. No estoy operada de ninguna manera. Soy una persona común y silvestre que opina por lo que ve y por lo que le pasa”.

“Ahí es cuando decís ‘¿para qué opiné?, ¿para qué digo?, ¿por qué no me quedo calladita la boca y sonrío?’. Pero la verdad es que no tengo ganas de ser así; me gusta opinar de política porque todo es política", prosiguió.

Desde diciembre de 2023 se eliminaron y redujeron impuestos, aranceles y cargas como nunca… pic.twitter.com/Ylvms6nKTL — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 8, 2026

En la charla con Legrand, la locutora insistió un par de veces sobre el tema cuando la conversación giraba en torno a la situación de las pequeñas y medianas empresas argentinas: “Supuestamente, ¿no venían a liberar los impuestos? Eso no pasó“. A lo que la legisladora Patricia Bullrich, otra de las invitadas de “la Chiqui”, le respondió: “Sí, sí, está pasando”.

“Puede ser que se redujeron algunos impuestos y yo no estoy al tanto, pero veo que hay una crisis en los textiles. La industria argentina está pasando un momento difícil y lo veo”, dijo este lunes Hermida.

Al ser consultada si volverá a opinar sobre un tema de contexto, la locutora dijo: “No me voy a amedrentar, que podemos seguir hablando y opinando sin que se nos acuse de nada”. “No es lo correcto sentir miedo. Me gusta opinar, el debate, aprender”, resaltó.

La Respuesta completa de la Oficina de Respuesta Oficial

“Es falso que el Gobierno Nacional no haya bajado impuestos. La locutora Edith Hermida miente. Afirmar que el Gobierno “no sacó impuestos” es incorrecto y constituye una falsedad.

Desde diciembre de 2023 se eliminaron y redujeron impuestos, aranceles y cargas como nunca antes en la historia, con el objetivo de bajar precios y generar competencia real.-

. Se eliminó el Impuesto PAÍS.

. Se suspendieron las percepciones de IVA y Ganancias a la importación de bienes básicos y medicamentos.

. Se redujeron aranceles a ropa, calzado, telas, electrodomésticos, neumáticos, motos, insumos industriales, fertilizantes, herbicidas y productos electrónicos.

. Se eliminaron impuestos internos a autos y motos.

. Se llevaron al 0% los aranceles para autos híbridos y eléctricos.

. Se eliminaron aranceles a celulares y se redujeron los impuestos internos a productos electrónicos.

. Se redujeron y eliminaron retenciones a economías regionales y a distintas cadenas productivas.

. Se está reduciendo de manera sostenida el impuesto inflacionario, el impuesto no legislado más cruel, que afecta principalmente a los sectores más pobres al pulverizar sus salarios.

Lo que Hermida tampoco menciona es que el impuesto más nocivo para la competitividad, Ingresos Brutos, es un impuesto provincial, y que son los gobernadores quienes se niegan a eliminarlo. Decir lo contrario, ignorando datos públicos y verificables, y culpar al Gobierno Nacional, es faltar a la verdad y operar“.