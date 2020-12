"Qué vergüenza de canciller", dijo Eduardo Feinmann en su ciclo radial Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 12:00

Eduardo Feinmann criticó en términos muy duros al canciller argentino Felipe Solá por la "invención" de un supuesto diálogo entre el presidente Alberto Fernández y el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden.

"Qué vergüenza de canciller", dijo Feinmann después de comentar el diálogo que habría inventado Solá sobre un planteo de Fernández a su par estadounidense sobre el FMI y que finalmente tensó la negociación con el organismo de crédito internacional.

"Solá aseguró públicamente que Alberto Fernández hizo un planteo al presidente electo de Estados Unidos sobre el board del Fondo Monetario, que nunca ocurrió. ¡Mentiroso! Es gravísimo", exclamó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia).

"No podés poner en boca de un presidente algo que jamás se dijo comprometiendo al presidente de otro Estado ante un organismo internacional", dijo, y agregó: "Fue una pelotudez".

"Felipe Solá ni siquiera estuvo en la reunión, entró después. En la sala estaban Martín Guzmán, Juan Pablo Biondi y Julio Vitobello. El no estaba e inventó un diálogo que no existió comprometiendo al Presidente argentino. Qué bárbaro", se ofuscó Feinmann. "Solá puso además en boca del presidente Biden algo que no ocurrió".

Cuando su compañera Guadalupe Vázquez dijo que la reunión entre ambos mandatarios fue gestionada por Jorge Argüello, Feinmann finalizó: "Argüello sería un canciller de lujo. Tendría que haber sido desde el primer momento, pero no lo fue".