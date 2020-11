Martín Guzmán, al Financial Times: "No vamos a apurar un acuerdo con el FMI"

Un acuerdo para marzo o abril "sería ciertamente aceptable", dijo y agregó: "Eso no significa que no vendrá antes, pero no hay garantías" Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2020 • 12:04

El ministro de Economía, Martín Guzmán , le restó importancia a la posibilidad de llegar a un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) para devolver US$44.000 millones, a pesar de la expectativa de los mercados acerca de que un nuevo programa podría ayudar a revertir la crisis de confianza.

"Estamos bien. Tenemos los instrumentos para mantener [la estabilidad del tipo de cambio]", afirmó Guzmán en una entrevista con el diario británico Financial Times.

Por otro lado, argumentó que no es necesario que la Argentina busque más ayuda de China, luego de que en agosto el Banco Central renovara el swap por US$ 19.000 millones por otros tres años para reforzar las reservas.

"El aspecto más importante es hacer [el nuevo programa] correctamente. Queremos avanzar a un ritmo sólido, pero necesitamos un entendimiento y una legitimidad comunes. No vamos a apurar esto ", agregó.

Por otro lado, el ministro le restó importancia a los pedidos de economistas para que la Argentina busque más financiamiento barato del fondo.

"Tenemos que tener mucho cuidado al pedir prestado en moneda extranjera", dijo advirtiendo que las exportaciones han sido débiles durante los últimos siete años, factor clave en la sostenibilidad de la deuda argentina.

No obstante, Guzmán dijo que sería "beneficioso" asegurar más fondos de otras instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, especialmente para financiar proyectos de infraestructura pública.

Mientras la Argentina se prepara para embarcarse en su programa número 22 con el FMI durante las últimas seis décadas, Guzmán insistió en que la austeridad, el eje de la mayoría de esos programas, no es la respuesta a los problemas de la economía.

"El programa de 2018 se basó en ese mismo principio y no funcionó. La evidencia es abrumadora de que los ajustes fiscales en las recesiones no funcionan, y no es lo que estamos haciendo ", dijo.

Guzmán insistió en que restaurar el orden en las cuentas fiscales de la Argentina no significaba reducir el gasto. De hecho, el país está aumentando el gasto en términos reales en áreas de alto impacto, dijo.

De manera similar, Guzmán prometió que no se preveía una devaluación, aunque admitió que la brecha entre los tipos de cambio oficiales y paralelos es un problema. "Tomará tiempo [arreglarlo], ya que no podemos eliminar los controles de capital [todavía]", dijo, señalando la necesidad de acumular reservas de divisas en primer lugar.

"Cuando mirás las cifras comerciales, el tipo de cambio oficial está en el nivel correcto... la situación con el [tipo de cambio paralelo] tiene que ver con flujos financieros que nada tienen que ver con la economía real ", dijo, y agregó que "el FMI entiende que una devaluación tendría consecuencias desestabilizadoras a nivel económico y social".

Guzmán también rechazó las acusaciones de algunos analistas de inconsistencias en la política económica, que dicen que son causadas por prioridades contrastantes en la coalición gobernante. "Todo va en la misma dirección", insistió Guzmán.

"En una crisis en el contexto de una pandemia, el Estado juega un papel importante para proteger a los más vulnerables y coordinar acciones para mantener la estabilidad, pero ese es un papel que ya no será necesario en una economía que restaure la estabilidad macroeconómica", dijo.

Por último, Guzmán destacó la importancia de desarrollar los mercados de capitales nacionales para permitir un mayor ahorro. Eso, a su vez, permitiría una mayor inversión por parte del sector privado, que espera se convierta en "un motor fundamental de la economía".

Conforme a los criterios de Más información