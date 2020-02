El conductor cuestionó al Gobierno por perder "cerca de 100 millones" de reservas por semana Crédito: Instagram: Eduardo Feinmann

El periodista y conductor Eduardo Feinmann tuvo esta tarde un momento de furia en Twitter mientras miraba por televisión las movilizaciones que se desarrollaban en el centro porteño.

"Malditos piqueteros!!! Viven jodiendo a los que pagan los impuestos, para bancar los planes que reciben", escribió Feinmann en sus redes sociales.

"Los piquetes y marchas contra Alberto y la Vice", agregó el conductor, en referencia a la movilización convocada por un amplio abanico de organizaciones sociales, políticas y piqueteras que tuvo como consigna "La deuda es con el pueblo", en la cual reclamaron que la renegociación de la deuda con el FMI no impacte sobre los sectores más vulnerables, al tiempo que mostrar su respaldo a las gestiones realizadas por Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán.

Sin plan económico

En otro momento, Feinmann cuestionó la venta de dólares por parte del Banco Central: "Ayer vendieron 15 M de dólares, hoy llevan más de 10 M, aún con cepo, pierden cerca de 100 M por semana de reservas. Gobierno sin plan económico y en default".

De todas formas, el usuario Pablo Papini que, de acuerdo a su descripción en esa red social es funcionario del Concejo Deliberante de Quilmes, lo corrigió: "Disculpa, Edu, pero no. Desde el último día de Macri hasta hoy, las reservas crecieron en casi mil millones de dólares. Que se vendan reservas cada día no implica que se pierdan necesariamente" y agregó un comparativo de las reservas que tenía el Banco Central el 11 de febrero, en relación a las del día 9 del mismo mes.

"Pablo, se le fugan divisas por goteo. Y eso que hay cepo", contestó Feinmann, cerrando allí la discusión, sin contestar al usuario que pedía ser invitado a su programa de televisión para discutirlo en vivo.