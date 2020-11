"Acá te das cuenta cómo le destruyen la cabeza a los jóvenes", dijo Eduardo Feinmann Fuente: Archivo

19 de noviembre de 2020 • 10:57

Eduardo Feinmann compartió imágenes de la celebración por el Día del Militante en la provincia de Formosa, durante el programa que conduce por A24.

"Les están destruyendo la cabeza a los jóvenes", dijo el periodista, tras pasar un video donde un grupo de muchachos dicen celebrar "el día del militar" en lugar del "día del militante".

"Nos fumamos alto porro y nos convidaron 'tirri', nos dan buena maconia", relata uno de los jóvenes en las imágenes. Frente a esto, Feinmann dijo que "les dan porro y alcohol y los mandan a militar con la pechera de La Cámpora".

"Están creando este tipo de sociedad en la Argentina. El daño que han hecho los 12 años de kirchnerismo y cristinismo fue brutal en la cultura y en los valores", dijo Feinmann Fuente: Archivo

"Están creando este tipo de sociedad en la Argentina. El daño que han hecho los 12 años de kirchnerismo y cristinismo fue brutal en la cultura y en los valores, en todo lo que hace a una sociedad bien nacida, y acá te das cuenta cómo les destruyen la cabeza a los jóvenes", consideró el conductor durante el pase de su programa con el de Jonatan Viale.

"Esto es en Formosa. Como en el conurbano, se van a enojar conmigo, no me importa, además este señor [por Gildo Insfrán] los hace militar en el colegio. No tienen idea de nada, les ponen unos mangos, les dan faso, marihuana y alcohol y los mandan con la pechera de La Cámpora a militar", insistió Feinmann. "Formosa es la provincia modelo de la pandemia", cerró Viale, con ironía.