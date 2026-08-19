Edward Norton a los 57 años: del conflicto con Marvel que cambió su vida al éxito que hoy lo reivindica

Muchos niños sueñan con ser superhéroes, tener un traje fastuoso, la capacidad de volverse invisibles, teletransportarse, leer mentes y volar. Es una fantasía, es cierto, pero ¿qué pasaría si al crecer uno de ellos es tan afortunado que recibe la oportunidad de ser un héroe en la pantalla grande? Eso fue justamente lo que le pasó a Edward Norton en 2007 cuando Marvel lo eligió para interpretar a Hulk y su alter ego, el científico Bruce Banner. Era el sueño del pibe, sobre todo porque la franquicia empezaba a despegar y se perfilaba para ser un éxito. Pero la película, que se estrenó al año siguiente, fue un fracaso y su protagonista terminó desplazado del universo cinematográfico al que varios artistas anhelan pertenecer. Sin embargo, hoy, a 20 años de aquel despido que truncó su carrera y con 57 años recién cumplidos, el intérprete nacido en Boston goza de un presente ideal en el que el público lo reconoce por sus papeles icónicos y también lo elogia en su vuelta al cine con una comedia que está dando mucho que hablar.

Edward Harrison Norton es uno de esos actores con una filmografía notable encabezada por La raíz del miedo (Primal Fear) e Historia americana X (American History X), películas que le valieron la nominación al Oscar a mejor actor de reparto y principal, respectivamente. Los noventa fueron su prime, puesto que además coprotagonizó El club de la pelea (Fight Club) junto a Brad Pitt. De hecho, durante el Mundial 2026, ambos coincidieron en un palco VIP durante un partido de los Estados Unidos y Turquía y las redes sociales estallaron. Pero, más allá de los éxitos, Norton tiene una mancha en su historial que no se puede borrar.

El 18 de agosto, Norton celebró sus 57 años (AP Photo/Jae C. Hong) Jae C. Hong - Invision

En 2003, el gigante verde del cómic de Stan Lee fue llevado por primera vez a la pantalla, interpretado por Eric Bana. La película, dirigida por Ang Lee (Secreto en la montaña), no fue precisamente exitosa, por lo que Marvel decidió patear el tablero y eligió a Norton para contar la historia. Pero, además de ser protagonista, en su contrato se estableció que podía intervenir en el guion, lo cual terminaría siendo un arma de doble filo porque él quería más profundidad para el personaje y el estudio más acción. Tuvo mucho que decir sobre el trabajo del guionista Zak Penn y, de hecho, modificó varias escenas que, aunque se grabaron, no terminaron viendo la luz del sol. Esto, sumado a las tensiones con el director Louis Leterrier y el estudio, convirtió el proyecto en un volcán en erupción.

Más allá de la expectativa, El increíble Hulk (The Incredible Hulk), con Liv Tyler y Tim Roth, estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Y la productora encontró a un culpable: su protagonista y coguionista. Y cuando algo no funciona, se elimina. En 2011, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, anunció que Norton no formaría parte de Los Vengadores (Avengers). “Se basa en la necesidad de un actor que encarne la creatividad y el espíritu de colaboración de nuestros otros talentosos miembros del elenco”, expresó y remarcó la necesidad de intérpretes que “prosperen trabajando como parte de un conjunto” y que estaban buscando a “un actor de renombre que cumpla con los requisitos y esté apasionado por el icónico papel”.

En 2008, Edward Norton interpretó a Bruce Banner y Hulk en El increíble Hulk (Foto: IMDb)

¿Alguna vez se preguntaron por qué Edward Norton inesperadamente dejó de formar parte del MCU? Aquí está la respuesta. Aunque él desmintió al estudio y aseguró tener intenciones de continuar trabajando con ellos, el daño ya estaba hecho. Mark Ruffalo fue elegido como su reemplazo y, aunque no tuvo una película en solitario como sí lo hicieron Chris Evans, Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth —los otros Avengers—, tuvo un rol protagónico en la franquicia, dándose a conocer ante toda una nueva generación de espectadores.

El increíble Hulk (Adelanto)

Una década después, Norton, que además es licenciado en Historia por la Universidad de Yale, contó la intimidad de aquella experiencia. Dijo que quería un personaje con la profundidad que Christopher Nolan le dio al Batman de Christian Bale. “Les propuse una historia de dos películas: el origen y luego la idea de Hulk como el soñador consciente, el tipo que puede manejar el viaje. Y ellos dijeron: ‘¡Eso es lo que queremos!’. Resultó que no era lo que querían”, dijo en una entrevista con The New York Times.

“En definitiva, no buscaban algo largo, oscuro y serio. Pero no importa. Tuvimos conversaciones positivas sobre seguir adelante con las películas, y vimos cuánto tiempo habría tomado, y yo no iba a hacerlo”, admitió, reconociendo además que de haber continuado hubiese pedido más dinero del que iban a darle. Aunque aseguró que Kevin Feige hizo un gran negocio, su propuesta no se amoldaba a lo que él quería. “Hice una gran película de acción llamada El increíble Hulk. ¿Sabés qué salió mal? Quería un mejor guion”, admitió, desestimando por completo la pelea con la producción.

Norton fue desplazado del MCU y reempalzado por Mark Ruffalo (Foto: IMDb)

Entonces, ¿Hulk arruinó la carrera de Edward Norton? No, sería completamente erróneo decir eso. ¿Influyó? Sí, sin duda, y no solo económicamente, sino también en términos de popularidad y continuidad laboral. Además de las películas de Avengers, Mark Ruffalo tiene una participación especial en Spider-Man: Un nuevo día (Spider-Man: Brand New Day), que está actualmente en cines y ya lleva recaudados dos billones de dólares a nivel mundial, según el sitio Box Office Mojo, lo cual significa un éxito arrollador.

No obstante, Edward, que lleva 14 años casado con la productora Shauna Robertson, madre de sus dos hijos, tuvo un notable camino en Hollywood durante las últimas dos décadas con proyectos importantes como la ganadora al Oscar Birdman, Asteroid City de Wes Anderson y la biopic de Bob Dylan, Un completo desconocido (A Complete Unknown), donde su interpretación del músico Pete Seeger le valió una nominación en la categoría de reparto de los premios de la Academia.

La invitación está disponible en cines (Foto: Diamond Films)

El miércoles 18 de agosto, Norton cumplió 57 años y los celebró en medio de un exitoso momento. El 6 de agosto estrenó La invitación (The Invite), dirigida y protagonizada por Olivia Wilde, junto a Penélope Cruz y Seth Rogen. La comedia gira en torno a dos parejas de vecinos que se juntan a cenar, pero terminan sacando a la luz secretos y fantasías de la intimidad.

La invitación (Trailer oficial)

Norton, que interpreta a Hawk, esposo de Pina (Cruz), describió la película como “una de las experiencias más gratificantes desde el punto de vista creativo y más placenteras” que tuvo en su vida. Durante su participación en el podcast Where Everybody Knows Your Name de Ted Danson, la comparó con Birdman y El club de la pelea, producciones en las que sintió que el grupo trabajaba en conjunto sin una red de contención, pero en una alegría y con una incertidumbre hacia el descubrimiento extremadamente positiva.

Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz y Edward Norton, los protaginistas de La invitación VALERIE MACON - AFP

La comedia dirigida por Wilde tuvo una recepción más que positiva tanto del público como de la crítica. LA NACION la clasificó como “muy buena” y la definió como una inteligente comedia sobre las fantasías sexuales y el desencanto en la vida matrimonial. La actuación de Norton también fue destacada, dándole el mejor regalo de cumpleaños que pudiera esperar. ¿Será candidato para la temporada de premios? Habrá que esperar a ver, pero no sería para nada disparatado pensar que el nombre de su película aparezca en alguna categoría.