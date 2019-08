El actor que confesó haber tenido relaciones con Marilyn Monroe a los 15 años

El actor recordó el primer encuentro con la estrella del cine

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 15:42

El actor Gianni Russo admitió en una entrevista que se inició sexualmente a los 15 años con la estrella del cine Marilyn Monroe que, por entonces, tenía 33 años.

En una charla con el periódico The Sun, Russo enumeró a las personas más importantes de su carrera profesional y se relató el primer encuentro y la amistad que mantuvo con Monroe hasta su fallecimiento.

"Ella me enseñó todo lo que sé. Pensé que era el chico más afortunado, pero si hubiera ocurrido hoy creo que ella habría sido arrestada", se sinceró Russo y recordó que conoció a la actriz cuando ella protagonizaba la película Some Like it Hot y él trabajaba en un salón de belleza.

En el libro de sus memorias Hollywood Godfather: My Life In The Mob And Movies, Russo recopila los detalles de aquel encuentro. "Marilyn estaba sola en una suite lujosa con una terraza, estaba envuelta con una toalla blanca", escribió el actor y contó que Monroe le ofreció un trago y lo invitó a bañarse con ella.

"Terminamos en la cama todo el fin de semana, sólo salíamos cuando lo necesitábamos"., manifestó Russo sobre el primer encuentro y aclaró que nunca reveló la anécdota por temor a que no le creyeran; además, admitió que posteriormente existieron más ocasiones en las que tuvo relaciones con la actriz.