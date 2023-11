escuchar

Joaquín Furriel y Guillermina Valdes ya no se esconden, todo lo contrario, viajan juntos por el mundo y presumen su amor en las redes sociales. Fue el propio actor, en diálogo con LA NACION, quien confirmó, en octubre, la relación con la actriz: “Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir”. A partir de ese momento, los rumores pasaron a convertirse en certezas. Recientemente, la pareja decidió salir del país y disfrutar de unas románticas vacaciones en el extranjero. A través de sus redes sociales compartieron imágenes de su estadía en Chicago, Estados Unidos, en las que evidenciaron el gran momento que disfrutaron.

A principios de este mes, la cuenta de Instagram de El ejército de LAM publicó las primeras imágenes de los actores en “modo pareja”. Se trató de un video de ambos en el Aeropuerto. Si bien ellos intentaron pasar inadvertidos, se dieron cuenta de que los descubrieron. El equipaje dejó entrever que se estaban saliendo de viaje y ahora se conoció cuál fue uno de los destinos elegidos. En las últimas horas, el actor publicó en sus Stories de Instagram varios videos de su estadía en la ciudad de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos.

Las postales que compartió Joaquín Furriel de sus vacaciones con Guillermina Valdes Instagram @joacofurriel

En uno de los videos que compartió se pudieron ver a los patitos que nadaban en el lago Michigan con la inmensidad de los edificios de fondo. Las postales dieron cuenta de que Furriel se fascinó con la arquitectura del lugar. Sacó fotos de los edificios que más le gustaron, tanto de día como de noche. Visitó la Casa de Adoración Bahaí, en Illonis, y también compartió fotos de la parte de superior de Cloud Gate, una icónica escultura de acero ubicada en Millennium Park.

Asimismo, capturó los colores de la naturaleza, ya que en los Estados Unidos actualmente es otoño. En una de las imágenes, se lo pudo ver delante de los árboles anaranjados y amarillos. Incluso, en dicha Storie, sumó el emoji de una cámara de fotos y un corazón, dando cuenta de quién habría sido la fotógrafa.

Justamente, las actividades al aire libre fueron de las predilectas y Joaquín Furriel no dudó en evidenciar públicamente que las compartió con su compañera de viaje, Guillermina Valdes. En un video que publicó, grabó a la actriz mientras andaba en bicicleta por el parque. No solo la etiquetó, sino que también musicalizó la Storie con la canción “I’m the Man Who Loves You” (Soy el hombre que te ama) de Wilco.

Pero eso no fue todo, porque Guillermina no solo reposteó el video de su novio, sino que también hizo sus propias publicaciones. Una de las fotos que subió fue de un vaso de café blanco, de una reconocida cafetería, en el que estaba escrito “Joaquín” junto a una carita feliz. Ella no dudó en dejar en claro con quién estaba de vacaciones, y le sumó el emoji de un corazón.

Guillermina Valdes compartió postales de su viaje con Joaquín Furriel Instagram @guillevaldes1

Guillermina Valdes se fotografió delante de las "Alas de México" ubicada en la Plaza de las Américas de Chicago Instagram @guillevaldes1

Asimismo, Valdes subió una postal que le sacó su novio. La empresaria posó frente a la escultura Alas de México, un trabajo del escultor mexicano, Jorge Marín. Se trata de un vistoso par de alas dorado que se encuentra en la Plaza de las Américas, en Chicago.

Valdes fotografió a su novio y compartió la postal en las redes Instagram @guillevaldes1

Para coronar el álbum de viaje, en las últimas horas, Valdes publicó una foto que le sacó a su novio sin que él se diera cuenta. Mientras Furriel apreciaba una obra de arte en un museo, ella lo inmortalizó de espaldas y compartió la postal con sus más de 2 millones y medio de seguidores de Instagram.