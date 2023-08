Santiago Maratea fue consultado por su relación con Guillermina Valdes y este vez no esquivó el tema: “Cuando pasó...”

escuchar

Santiago Maratea se convirtió en una de las personalidades más relevantes de la actualidad y muchos lo conocen como “el chico de las colectas solidarias”. Por medio de las campañas que inició a través de sus redes sociales, el joven referente buscó juntar el dinero para ayudar a niños que necesitaban determinada suma para viajar al exterior a tratar su enfermedad o para comprar un remedio muy caro. Pero así como recibió aplausos, también fue altamente cuestionado por su recaudación para saldar la deuda de Independiente. Sin embargo, no solo fue protagonista de polémicas por cuestiones monetarias, sino también sentimentales. El influencer fue vinculado con Guillermina Valdes, tras la ruptura de la modelo con Marcelo Tinelli, en más de una oportunidad y recientemente fue él mismo quien aclaró cómo empezó su relación.

El 14 de febrero, Día de San Valentín, Maratea y Valdés fueron captados juntos mientras disfrutaban de la noche porteña. “¿Saliste con Guillermina?”, le preguntó sin vueltas Ángel de Brito en LAM (América TV) cuando lo tuvo de invitado en el piso. “Es muy grosa. Es una gran maestra. Me enseñó algo que a ella le enseñaron, esto hablando de los medios, que es lo positivo de no responder. Como verás, no aprendí tanto, pero en su momento me pareció muy bueno”, dijo el influencer, que si bien no confirmó la noticia, tampoco la desmintió y así dejó entrever que existió “algo”: “Y, bueno… después me enseñó cosas más personales”.

Santi Maratea fue relacionado con Guillermina Valdés Instagram Santiago Maratea

El último domingo, Maratea estuvo en Cosa de locos, la obra de Enzo Aguilar, donde tuvieron un mano a mano. “¿Te jode que te sigan preguntando por el romance con Guille Valdés? Que lo vas a seguir negando...”, lanzó Aguilar. Con una pícara sonrisa, el influencer le dio piedra libre para que preguntara. “¿Vos entendés que es la ex del padre de la patria televisiva (refiriéndose a Marcelo Tinelli)? A su vez, el padre se la quitó al hijo de ‘un muchacho como yo’”, continuó Enzo, haciendo alusión a Sebastián Ortega, expareja de Valdés y padre de sus tres hijos mayores.

Santiago Maratea habló de su vínculo con Guillermina Valdés (Tiktok @enzoaguilarokk)

“¿¡Como vas a meterte ahí!?, ¿Cómo fue?”, quiso saber el presentador. Santiago no tuvo dónde esconderse y no le quedó otra que sincerarse. “Sin querer. Que sé yo...”, sostuvo, confirmando, de esta manera, que entre él y la actriz pasaron cosas. “Yo generalmente no expongo nada de mi vida privada y cuando pasó eso... no lo sé manejar, digamos”, aseveró.

El acercamiento entre la empresaria y el influencer causó sorpresa, ya que nadie se lo veía venir. Si bien hoy parecería ser que todo quedó en el pasado, lo cierto es que algo evidentemente existió. Este fin de semana, no fue la primera vez que Maratea se refirió a esta información. En junio, desde Socios del espectáculo (eltrece) compartieron una entrevista que el joven dio en Olga. “¿Me puedo poner un poco ‘Polinesco’? Es una pregunta del estilo Intrusos ¿Estás saliendo o estuvieron con Guillermina Valdés? Si es así, qué lindo, amigo”, expresó Migue Granados.

“No estoy saliendo con Guille, pero hablé el otro día. Basta, por favor. O sea, viste que yo no hablo de eso”, indicó Maratea y si bien intentó desviar el tema fue imposible. Pero, lo que sorprendió fue las sentidas palabras que tuvo hacia Valdés. “Aprovecho para decir cosas lindas de ella, es una gran persona. Es una persona muy sabia, conociéndola, aprendí cosas y le encontré sentido a ella”, aseguró.

