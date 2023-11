escuchar

“Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir”. Con esas palabras, Joaquín Furriel le confirmó a LA NACION su romance con Guillermina Valdes. Aunque los protagonistas de la historia se pronunciaron públicamente al respecto, lo cierto es que ambos decidieron mantener un perfil bajo y evitar exponerse públicamente. Sin embargo, al ser figuras del espectáculo, esto no siempre es posible. Justamente, en las últimas horas fueron vistos juntos por primera vez en “modo pareja” mientras caminaban por el aeropuerto y, como era de esperarse, no pasaron desapercibidos.

Hace un par de semanas, luego de que se confirmara la relación, se viralizó la primera imagen de los actores juntos. Desde la cuenta de Instagram @gossipeame, en la cual se publican noticias del mundo del espectáculo, compartieron una foto de ambos en una salida nocturna. Se los pudo ver en el mismo lugar, pero manteniendo una prudente distancia física, mientras charlaban con otras personas que estaban allí. Incluso se pudo advertir que ninguno de los dos se percató de la presencia de la cámara. “Guillermina Valdes y Joaquín Furriel el domingo en el Teatro Sarmiento ‘Medida por medida’ con romance ya blanqueado”, indicó la cuenta.

Pero ahora, por primera vez, se pudo ver a ambos juntos en “modo pareja”. La cuenta de Instagram de El ejército de LAM compartió, en las últimas horas, un video de Joaquín y Guillermina mientras caminaban por los pasillos del aeropuerto. Todo parecería indicar que se habrían ido de viaje, puesto que estaban con equipaje de mano, él con una mochila y ella con una cartera.

Una persona que los reconoció en el aeropuerto, sacó su celular para registrar la escena. El actor y la empresaria caminaban de espaldas a la cámara, hasta que el hombre en cuestión les deseó un buen viaje y ellos se dieron vuelta. Si bien se mostraron un poco sorprendidos con la interrupción y a sabiendas de que estaban siendo filmados, no dudaron en saludar. Incluso Furriel extendió el brazo y dijo “chau”. De igual manera, rápidamente voltearon y continuaron su paso.

Así como el protagonista de El Patrón blanqueó, en diálogo con LA NACION, la relación y dijo que Guillermina “tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho”, ella también hizo lo propio. En Socios del espectáculos (eltrece), compartieron una serie de mensajes que Adrián Pallares intercambió con la modelo. “Es así como dijo Joaco, estamos conociéndonos hace unos meses”, reconoció Valdes y aseguró que Joaquín “es una muy buena persona”.

Por su parte, Paula Varela contó que se comunicó con Guillermina y dio detalles de la flamante relación. Contó que “Joaco” es el apodo con el que la empresaria suele dirigirse al actor e indicó que los encuentros de la pareja eran en los respectivos departamentos y que evitaban hacer apariciones públicas. Cabe recordar que el 2022, y tras una década de relación, Valdes se separó de Marcelo Tinelli, con quien tiene un hijo en común, Lorenzo. Tiempo después, en tanto, fue vinculada sentimentalmente con el influencer Santiago Maratea.