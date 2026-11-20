Dua Lipa, Taylor Swift y ahora también ¿Miley Cyrus? ¿Es acaso el 2026 un año que quedará marcado por las bodas de las estrellas del pop? Mientras la intérprete de “Training Season” dio el sí con el actor Callum Turner el 31 de mayo en Londres —seguido por una fiesta XXL en Italia— y la autora de “The Fate of Ophelia” se casó con el jugador de la NFL Travis Kelce el 3 de julio en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, según trascendió, la ex Hannah Montana sellaría su amor con el baterista Maxx Morando este fin de semana. Si bien la pareja mantiene los preparativos en secreto, se conocieron algunos detalles que emocionaron a los fans.

En diciembre de 2025 se hizo público el compromiso de la cantante cuando apareció en la premiere de la película Avatar: Fuego y ceniza (Avatar: Fire and Ash), en la cual interpretó la canción “Dream As One”, y lució un anillo de oro y diamantes en el dedo anular de la mano izquierda. Posó en la alfombra roja junto a su pareja y la confirmación de que estaban próximos a dar un gran paso en su relación no tardó en llegar. De hecho, ella misma contó que su novio la sorprendió con la propuesta durante un viaje a Asia.

En diciembre de 2025, Miley Cyrus apareció en la premiere de Avatar: Fuego y ceniza con un anillo de compromiso VALERIE MACON - AFP

Ahora, casi un año después, las campanas de boda estarían listas para sonar. Según el medio TMZ, Cyrus y Morando se casarían este fin de semana en el sur de California, de acuerdo con información de fuentes cercanas a la pareja. Un detalle que no se pasó por alto fue que en octubre, durante su presentación en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, la cantante invitó a su pareja al escenario para interpretar juntos “Let’s Get Married” (“Casémonos”), la cual forma parte de su último álbum, Bass Persuades.

Según TMZ, el baterista y la cantante se casarían este fin de semana John Shearer/97th Oscars - Getty Images North America

Aunque todos los preparativos se llevaron adelante con total discreción, el hecho de que la estrella vuelva a pasar por el altar emocionó a sus fans, quienes esperan con ansias que su ídola decida compartir con ellos las postales de su día soñado.

La relación entre la cantante de 33 años y el músico de 28 se hizo eco por primera vez en noviembre de 2021, cuando ella publicó en Instagram imágenes de ambos en el desfile Love Parade de Gucci y a partir de ahí empezaron a mostrarse juntos cada vez con más frecuencia. En una entrevista con British Vogue en 2023, Cyrus reveló que se conocieron en una cita a ciegas: “Pensé: ‘Lo peor que podría pasar es que me vaya’”. Pero eso no pasó. Apostaron por una vida compartida y se complementaron en la gran pasión que los une, la música.

En diciembre de 2018, Cyrus se casó con el actor Liam Hemsworth, de quien se separó definitivamente ocho meses después People

Esta será la segunda vez que la protagonista de Hannah Montana pase por el altar. El 23 de diciembre de 2018 se casó en una íntima boda en su casa de Tennessee con el actor Liam Hemsworth. La pareja había tenido una relación entre 2009 y 2013, y tras un impasse de dos años, sorprendió a todos al reconciliarse y concretar el matrimonio. Sin embargo, el vínculo duró apenas ocho meses y en 2020 firmaron el divorcio.