El ataque de furia de Yanina Latorre: "Maldigo la hora en que me hice botinera"

Este jueves, Yanina Latorre no estuvo en su habitual puesto en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM). Con el fin de explicar el motivo de su ausencia, la panelista grabó una serie de videos en los que expuso su furia por no tener luz en su casa y en los que llegó a exclamar: "Maldigo la hora en que me hice botinera".

Latorre utilizó las historias de su cuenta de Instagram para contar que, desde la anoche anterior, estaba sin luz en el country en el que vive, razón por la que no pudo concurrir a LAM. Luego, manifestó su gran enojo hacia la compañía eléctrica y, finalmente, hacia ella misma por haberse "hecho la espléndida" y elegir para su hogar solo equipos que funcionan con electricidad.

"Desde las dos de la mañana, sin luz. Hicimos 200 reclamos, nadie nos contesta. Hace frío, no tenemos agua, no podemos hacer nada", arrancó su serie de descargos, con tono resignado y mirando a la cámara.

"Yo tengo todo eléctrico, tengo un odio que me exaspera. En la aplicación también hicimos el reclamo y nada. Nadie sabe nada", agregó.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana contó en Instagram sus penurias por pasar unas horas sin luz en su casa, lo que le impidió concurrir a su trabajo Crédito: Captura Instagram

A continuación, Latorre explicó que no le había quedado otra que faltar al programa de Ángel de Brito. "Obviamente, no fui a trabajar. No me pude bañar, no pude hacer nada. ¿Qué hago, me compro un grupo electrógeno? Porque este país no avanza, ¿no?", soltó.

Más adelante, la panelista consideró que había llegado el momento de hacer una autocrítica. "Y te digo otra cosa -arrancó-: Maldigo la hora en que me hice botinera y que me quise hacer la guau. La cool".

Latorre publicó se descargo en una serie de videos en los que también aparece Lola, su hija Crédito: Captura de pantalla

"Cuando yo volví de Europa me hacía la espléndida. Jugador de fútbol. Europe. Flasheé resort cuando me hice esta casa. ¿Qué hice? Cama doble, grande, la ventana al frente, balcón, la persiana eléctrica, me hice la romántica. ¿Y ahora? -continuó-. ¡Tengo el cuarto oscuro ahora, no hay luz, no se puede levantar la persiana! ¿Hay algo más deprimente que tener el cuarto oscuro?".

"¿Por qué me hice la botinera? ¿Por qué me hice la millonaria, me hice la moderna, la botinera. Y ahora tengo el cuarto oscuro", concluyó, exasperada.

Además, Latorre mostró el estado de cosas en el interior de su casa y enfocó a su hija Lola tapada con una frazada tomando mate.

Más tarde, la panelista retomó sus historias para contar que la luz había regresado, pero se había vuelto a ir al poco tiempo porque, según le dijeron en la compañía, una persona había bajado "el switch de on a off" en una central eléctrica cercana y había dejado sin servicio a toda la zona.