Yanina Latorre intentó reconciliarse con Andrea Taboada y terminó a los gritos

Yanina Latorre suele levantar la voz y protagonizar exabruptos en cada discusión que se da en Los Angeles a la mañana , el programa que conduce Angel de Brito . Sin embargo, ahora, intentó reconciliarse tras una serie de roces con Andrea Taboada , pero una chicana de Mariana Brey la hizo enojar aún más.

Taboada y Latorre ya habían expuesto sus diferencias en el ciclo matutino de eltrece en numeradas ocasiones. Las cosas habían mejorado luego de que Yanina le pidiera genuinas disculpas a su compañera, con lo que parecía que había logrado recomponer el vínculo.

Pero todo volvió al comienzo cuando Mariana Brey puso en duda la reconciliación de las panelistas. Luego de que Taboada manifestara su interés por entrar al Cantando 2020 -deseo que Latorre apoyó públicamente- Brey señaló supuestas tiranteces entre las dos compañeras.

En ese marco, y luego de que Taboada expresara su deseo de ingresar al Cantando, anhelo que Latorre apoyó públicamente, Mariana Brey analizó la tirante reconciliación de sus compañeras y obtuvo un tremendo exabrupto de Yanina al aire.

"Ya te lo dije, para mí sos la [participante] número 21, y encima me maltratás. Nos habíamos amigado", dijo Latorre sobre el rol de Taboada en el reality show de canto. "¿Me lo decís porque no pienso igual que vos?", le respondió Andrea. "No, hay formas y formas de decir. Hoy estás muy vehemente", disparó Latorre con el tono que la caracteriza.

En ese momento fue cuando Brey intervino. "En esta amistad, la única que siente que se amigó fuiste vos. La escucho a Yanina decir 'nos amigamos, nos amigamos, nos amigamos' y acá [Andrea] no le tira un centro. Te aviso", manifestó la tercera en discordia.

De Brito, en tanto, intervino en la discusión para hacer un comentario irónico. "¿Vos sentís el calorcito de la reconciliación?", señaló. "Lo necesito. Soy educada", respondió Latorre. "A ella le molestó algo de mí y le pedí disculpas".

En tanto, Andrea se mostró algo resentida por las discusiones que tuvo con su compañera en el pasado. "No me pediste disculpas, me trajiste caramelos", le recriminó. "Querida", comenzó Latorre, enfurecida. "Lo tengo grabado, por ahí no lo escuchaste porque te sorprendí. ¿Qué querés que te diga, que me ponga de rodillas? ¡Retiro lo dicho! No me quiero amigar. ¡Devolveme el caramelo!", dijo bromeando, pero furiosa. "¡Estoy podrida!", agregó.