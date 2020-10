El Bahiano sobre su salida de Los Pericos: "Fue todo muy extraño" Crédito: Instagram

18 de octubre de 2020

Entre 1987 y 2004 el Bahiano fue la voz líder y la cara más reconocida de Los Pericos, la banda de reggae más popular de la Argentina. A pesar del gran éxito cosechado durante todo ese tiempo, un día el cantante decidió dejar el grupo e iniciar su carrera como solista, decisión que causo ciertas fricciones con sus excompañeros de banda.

"Cuando decidí irme fue todo muy extraño. En el medio hubo gente que llevaba y traía, estabas en tu casa y te enterabas de cosas que decían de vos y también pasaba al revés. Era todo una mugre", recordó durante su visita a PH: Podemos Hablar. "Estuvimos juntos diecisiete años".

Hoy en día el músico no tiene trato con el resto de la banda. "Hay distancia... hoy por hoy la sigue habiendo", reconoció. "Nos hemos cruzado en muchas oportunidades y nos hemos saludado, porque somos personas educadas y no hay por qué no hacerlo", explicó sobre la relación cordial que mantienen cuando se ven.

"Yo le puse tripa, sangre y corazón a la banda durante toda esa época, pero creo que hoy por hoy cada uno desde su lado tiene los faros muy definidos. Eso no quiere decir que tenga que haber enemistades", dijo sobre el lugar en donde están parados hoy en día. "Cuando falleció el Negro Horacio Avendaño, que era saxofonista del grupo, nos encontramos todos en la sala velatoria y estuvimos ahí".

El Bahiano aseguró que si bien nunca se sentaron a charlar de lo que pasó, no descarta que eso pase en un futuro. "A un par me los he encontrado de forma casual en restaurantes o salidas. Algo pautado no hubo de ninguna parte todavía, aunque ahora cambiaron las direcciones, se mudaron y yo también".

"Ceo que es tiempo al tiempo, en algún momento se dará una conversación. No se si será con todos en unidad, pero a lo mejor es por partes", concluyó.

