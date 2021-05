ShowMatch 2021: emoción y nostalgia en un final dedicado a los trabajadores de la salud

El regreso de ShowMatch, tras un año y medio de ausencia, merecía un cierre a tono con su gran y extensa presentación. Por eso, Marcelo Tinelli decidió acudir a algunos de los músicos más exitosos de los años noventa, para brindar con sus canciones un homenaje a los trabajadores de la salud.

“Queríamos hacer un cierre diferente este primer programa. Uno en pandemia ha comenzado a rememorar un montón de cosas de su vida. Al menos, a mí me pasó eso: el encierro me llevó a recordar lindos momentos que he vivido. Y empecé a recordar los musicales de Badía & Compañía allá por 1983, de Ritmo de la noche y los primeros años de VideoMatch, en los años 90”, comenzó explicando el conductor.

Y siguió: “El otro día, charlando con el Chato Prada y Fede Hoppe les contaba que había visto una película maravillosa: El gran pez. Y me quedó mucho el final, cuando lleva a uno de los protagonistas y va mirando esas figuras que han pasado y han quedado en su vida, tanto visual como auditivamente… Y me vinieron un montón de canciones, canciones que todos conocemos, esas que decimos ‘una que sepamos todos’”.

“Bueno, hoy vamos a rememorar grandes éxitos de nuestra historia. Es un lujo tener a estos artistas y es bueno que la tele les dé un lugar a muchos músicos nacionales que no tienen hoy un espacio y está bueno que todos podamos disfrutar de su arte. Un gran show tiene que tener producción nacional y la música tiene que volver a tomar el centro de la escena, y más con todo lo que está pasando. Por lo menos, nosotros vamos a tener ese espacio los viernes para esa música que todos escuchamos”, explicó.

Antes de presentar a los artistas que participarían del último cuadro de la primera noche de esta nueva temporada de ShowMatch, Tinelli les agradeció y dedicó lo que estaba por verse y escucharse: “Lo más lindo es que todos se han prendido a una movida: en medio de esta pandemia tremenda, homenajear nuevamente, como al principio, a los trabajadores de la salud”.

Entonces sí, con Bahiano cantando “Eu vi chegar”, comenzó el show musical. Le siguieron César “Banana” Pueyrredón con “Cuando amas a alguien”, CAE con “Te recuerdo”, Marcela Morelo con “La fuerza del engaño”, Chucho Parisi con “El murguero”, Pipo Cipolatti con “El estudiante” y el Pájaro Gómez con “La pachanga”.

Para poner el broche final, apareció Fabiana Cantilo entonando “De mí”, el clásico de Charly García. Sus colegas se fueron sumando a medida que trabajadores de la salud, con sus respectivos uniformes y barbijos (fueron los únicos, en toda la noche, en mostrarse con tapabocas) comenzaban a salir a escena.

“No podíamos dejar de reconocer todo el trabajo maravilloso que han hecho en el primer lugar de la batalla; en un lugar en el que muy pocos se animan a estar. Y han sacado adelante a mucha gente, cerró Tinelli, antes de pedir un aplauso para ellos.

LA NACION