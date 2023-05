“Ahora sí, buenas noches América”: LAM mostró el trailer de la bienvenida del canal a Marcelo Tinelli

escuchar

Cada vez falta menos para el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión con el formato del Bailando en su nueva casa, América. Mientras todavía se definen las figuras que participarán en esta nueva entrega, el canal hizo un trailer de bienvenida al esperado formato que comenzará en julio.

En el comienzo del programa de este jueves de LAM (América), Ángel de Brito, quien tuvo como invitado al conductor para anunciar su incorporación al canal, presentó un video de bienvenida para la figura de televisión.

“Marcelo Tinelli dio el primer móvil anunciando el Bailando en LAM, pero miren la llegada del conductor a América. Finalmente, ‘Buenas noches, América’ de esta manera”, introdujo el periodista de espectáculos.

La bienvenida de América a Marcelo Tinelli

A continuación se pudo ver un plano aéreo de la Ciudad de Buenos Aires, que mostró distintos puntos emblemáticos como el Puente de la Mujer en Puerto Madero, el Obelisco, el Planetario hasta llegar al edificio del canal que en su fachada se lucía con un juego de luces.

A partir de ahí, la cámara vuela por los pasillos de América vacíos, pero con su maquinaria prendida, hasta que llega al estudio donde se grabará el Bailando. En este espacio, Marcelo Tinelli, vestido con un traje negro, saluda a la cámara, sonríe y baila, con los colores amarillo, rojo, verde y azul de la señal de fondo.

La canción elegida para este corto fue el emblemático “Twist and shout” de The Beatles, el cual caracterizó los mejores años del programa durante la década del noventa. En el final, Marcelo toma el micrófono y manifiesta: “¡Ahora sí! ¡Buenas noches, América!”, en un juego de palabras entre su latiguillo y el nombre del canal.

“Bienvenido a tu nueva casa, bienvenido a América”, dice una voz en off para recibir la nueva estrella del canal que comenzará en julio de este año una nueva edición del Bailando.

Camila Homs reveló los motivos por los que rechazó el Bailando

Desde su llegada a América, Marcelo Tinelli y su producción comenzaron su convocatoria para la nueva edición del Bailando con figuras que le den frescura al prime time de la señal. Una de las apuntadas fue Camila Homs quien, lejos de su escándalo mediático con Rodrigo De Paul, avanza en su carrera como modelo e influencer de las redes sociales. Sin embargo, rechazó la jugosa propuesta.

Un cronista de LAM (América) fue a preguntarle sobre su decisión sobre el Bailando 2023 y ella explicó los motivos de su decisión.

Camila Homs contó los motivos por los que rechazó el Bailando 2023

Primero reconoció que hubo una reunión con los productores y luego declaró: “Me reuní, pero por ahora decidí que no voy a estar en el Bailando. Sentí que era mucha carga horaria, mucha carga corporal y mental. En este momento, no estoy preparada para eso”.

Si bien la respuesta final es no, la modelo aclaró: “No le cierro las puertas. Para un futuro no lo descarto, pero hoy en día siento que no. A lo mejor me arrepiento porque sé que es una experiencia increíble”.

Esta decisión fue muy difícil, ya que su entorno la animó a aprovechar su momento de gran popularidad. “Hablé con mucha gente porque realmente me costó tomar la decisión. Mucha gente me tiraba para adelante, me decía que tenía que vivirlo, pero yo siento que en este momento no estoy preparada”, señaló.

LA NACION