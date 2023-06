Guillermo Francella apuntó contra Érica Rivas al revelar el detrás de su salida de Casados con hijos

escuchar

La vuelta de Casados con hijos (Telefe) en una esperada obra de teatro generó furor entres los fans, que esperaban volver a ver a los protagonistas en la piel de los personajes, que no dejan de sacar risas, a pesar de tratarse de una serie estrenada en 2005 que solo contó con una temporada. Finalmente, en enero de 2023 el estreno se realizó, pero antes se vivió un gran escándalo tras la salida del proyecto de Érica Rivas, quien supo ser María Elena Fuseneco en la ficción. En medio del éxito teatral, Guillermo Francella habló por primera vez sobre la polémica con su compañera.

Con 212 capítulos grabados, Casados con hijos se convirtió en una de las ficciones más exitosas de la pantalla. Protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo de Bellis, Érica Rivas, Darío y Luisana Lopilato la serie retrata la vida de una familia disfuncional y la relación con sus vecinos. Se transmitió desde el 2005 por un año, pero la repetición en pantalla continúa hasta la actualidad. Su popularidad llevó a los protagonistas a aceptar el proyecto de llevar la historia al teatro, noticia que causó furor entre los fans.

Casados con hijos es un éxito en pantalla (Captura video)

Sin embargo, esa alegría quedó eclipsada por la renuncia al proyecto por parte de Érica Rivas, debido a no llegar a un acuerdo respecto al guion de la ficción, del cual habría propuesto ciertos cambios con una mirada distinta sobre los chistes de los personajes. Tras su salida, mucho se habló sobre cómo se iba a mutar su personaje, que es de gran importancia en la narración. Jorgelina Aruzzi fue la elegida por el reemplazo y tuvo gran aceptación por el público.

“Fue una elección, no se pudo más, se le habló de mil maneras. Y dicho y hecho, mirá lo que ocurrió, hicimos 93 Gran Rex... nadie logró hacer esto, una cosa impresionante, 200 mil personas, y vos veías lo que era el público. Porque justamente ella me había preguntado ‘¿y de qué nos vamos a reír?’. De lo que el programa tiene 18 años en el aire, de eso”, declaró recientemente Guillermo Francella en el ciclo Caja Negra, sobre las internas de la salida de Rivas.

Guillermo Francella habló sobre la salida de Érica Rivas de Casados con hijos

Asimismo, el actor indicó que su excompañera proponía “otro Casados con hijos” en el que se incluyera autoras mujeres en búsqueda de darle otra visión al guion, una propuesta que según el protagonista no se alineaba en lo que requería Telefe, Viacom, Gustavo Yankelevich, De Bellis, Lopilato, Florencia Peña, ni él mismo. “La gente quiere ver Casados con hijos”, determinó.

“Por supuesto que si eras feminista en el 2005, ahora vas a ser más feminista y yo más machista para chocar. Ese es el objetivo, y no hubo manera. Lo habló Florencia, lo habló Luisana, o habló Gustavo, lo hablamos todos, y yo le aclaré, no te comas un pan amargo, ni me lo hagas comer a mí ni a los chicos. Pero estaba demasiado tomada con este tema y dijimos que bueno, no se puede”, detalló sobre la discusión que se mantuvo.

La serie se adaptó al teatro con la ausencia de Érica Rivas (Captura video)

En este contexto, afirmó que el acuerdo no llegó debido a la antagónica postura de ambas partes, lo que según su mirada no afectó al producto final. “Fue una fiesta maravillosa que quizás ella no lo iba a disfrutar, porque fue el Casados con hijos de hace 18 años”, aseguró.

Por su parte, meses atrás, en diálogo en el mismo ciclo de entrevistas, Érica Rivas aseguró que fue despedida del proyecto: “Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas”. Y afirmó: “Como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Me duele, fue feo”.

