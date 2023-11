escuchar

Este jueves, Pamela David protagonizó una de esas situaciones en las que uno quiere salir corriendo y hacer como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, en este caso, eso no fue posible y la televisión la dejó expuesta. Es que la conductora cometió un blooper en vivo y dejó atónito a todo el equipo de Desayuno Americano (América TV). ¿Qué sucedió? Quiso mandarle un mensaje a Fátima Florez, para preguntarle por su relación con Javier Milei, pero terminó comunicándose con la expareja de la humorista, Norberto Marcos.

Javier Milei y Fátima Florez se convirtieron en una de las parejas que más captaron la atención de los medios en los últimos meses. El candidato presidencial por La Libertad Avanza y la humorista se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand en diciembre pasado y, en agosto, trascendió su romance. Ambos se mostraron juntos, se pronunciaron abiertamente sobre su relación y dieron que hablar en las redes. En la vereda de enfrente, en tanto, quedó el productor Norberto Marcos, quien además de producir sus shows, fue su pareja durante 22 años. La separación de ambos se confirmó en abril.

Sin embargo, en las últimas horas, una inesperada confusión de Pamela David, volvió a conectar a los ex. En un momento del programa, la conductora quiso contar “la perlita” que tuvo lugar en el corte, o mejor dicho el “problemón”. Si bien el equipo ya lo sabía, para el público era un total misterio. Comentó que en el bloque de política, donde hablaron de Javier Milei, había expresado su intención de escribirle a Fátima Florez, quien es la pareja del candidato presidencial de La Libertad Avanza. Como en su celular se borraron todos los contactos, le pidió a “Charly” (Carlos Monti) que se lo mandara. No obstante, no todo resultó cómo esperaba.

“Automáticamente, le escribo, ¿quieren ver lo que me contestó?”, deslizó la conductora. Fue entonces cuando en la pantalla se pudo ver la conversación vía WhatsApp. El destinatario estaba agendado como “Fátima Florez” y tenía, como foto de perfil, a un gatito blanco. “Hola soy Pame David. ¿Cómo estás vos? ¿Te separaste de Javier Milei?”, escribió Pamela David, consultándole por los rumores de una supuesta ruptura. Ella pensaba que la que recibiría el mensaje sería la humorista, pero se llevó la sorpresa de su vida.

“Hola Pame, soy Norberto”, fue la respuesta que recibió de parte de Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez, que incluso hasta le pasó el número de su ex. “Norber, me lo dio Charly Montes. Ahora le voy a contestar, pero quedé atónita”, reconoció la conductora. Si bien fue un malentendido y un error sin mala intención, ella se mostró un tanto afligida con lo que pasó y su equipo le recalcó su error, sobre todo por lo mal que se mostró el productor por la separación.

Pamela David quiso escribirle a Fátima Florez, pero terminó hablando con Norberto Marcos (Foto: Captura América TV)

“No lo voy a mostrar en cámara, pero mirá, el tipo tiene cuatro celulares. Uno de ellos era de Fátima”, se justificó Carlos Monti, ya que fue el que le pasó el número equivocado a Pamela.

Acto seguido, en el programa compartieron lo que sucedió en el corte cuando David recibió la respuesta de Marcos. Ella le mostró el celular a sus compañeros del panel y al equipo de producción y todos quedaron completamente atónitos. Incluso, uno de ellos se tapó la boca con las manos al darse cuenta de lo que había hecho. Si bien se trató de una situación considerablemente incómoda, quedó entendido que fue un error sin mala intención.