escuchar

Fátima Florez es la mujer más buscada por los medios de comunicación. Desde que se confirmó su separación con Norberto Marcos, con quien mantuvo 22 años de relación, la humorista decidió acercarse a Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, con quien se confirmó que existe un noviazgo.

Fátima junto a Marcos transitaron un idilio que también se basó en los compromisos comerciales de la artista, quien junto a Marcos, que se encargaba de ser su representante y socio comercial, arrasaron en shows a lo largo y ancho del país y de Sudamérica hasta lograr un reconocimiento absoluto del público.

Con asistencia legal de ambos lados para solucionar problemas que surjan ante la división de bienes y dinero recaudado en las últimas presentaciones de la artista, Norberto Marcos, una de las palabras más buscadas en estos días, decidió romper el silencio en A la tarde (América) cuando fue abordado por el periodista Matías Vázquez en la vía pública.

Norberto Marcos dialogó con A la tarde acerca de su separación con Fátima Florez

Tras seguirle los pasos hasta meterse en una estación de subte, el movilero pudo intercambiar algunas palabras para saber cómo tomó él la separación y, además, qué piensa acerca de su reciente relación con Javier Milei: “Estoy superando la situación, la vida continúa. Fátima es una persona grande, sabe lo que hace. Todo lo que hizo en su vida fue a conciencia”, aseguró, con un tono de voz firme, pero que se fue quebrando a medida que recordó sus vivencias con la humorista.

En esa misma línea, deslizó algunos de los motivos que pudieron erosionar a la pareja: “La cuidé mucho o tal vez demasiado. El amor se terminó, ¿qué le voy a hacer? No hay nada más que hablar”. Sentido por la decisión que tomó Fátima, el periodista indagó sobre su situación sentimental y cómo fue compartir un camino junto a ella: “Yo sigo enamorado. Ella sabe lo que hace, es una persona grande. Fueron más de 20 años juntos, pero ella decidió tomar otro rumbo. Yo no hice a Fátima Florez, sino que la ayudé a construirla, fue un trabajo de a dos”.

Por otro lado, Norberto, quien fue su representante durante un prolongado tiempo, aseguró que “cada uno sabe lo que hace” en cuanto a la tutoría de Guillermo Marín, quien se hará cargo de su imagen y le manejará la agenda de compromisos a la artista.

Norberto Marcos se refirió a Fátima Florez y Javier Milei

Con un diálogo fluido, el periodista aprovechó para mencionar a Javier Milei, quien es la nueva pareja de Fátima, y ambos estarán presentes en el estreno del programa de Mirtha Legrand: “Siento que no es una tirada de oreja, forma parte de la campaña de él que algo en contra mío”.

Por último, para redondear el tema, no descartó una posible reconciliación, aunque se deben “hablar muchas cosas” y aseguró que aún continúa enamorado de ella. “No sé qué es lo que más me dolió. Me dolió todo. No me gustaron las formas en las que se hicieron las cosas, yo sigo llorando por ella, quiero que tenga la mejor de las suertes y siga triunfando. Nadie la va a amar como yo”, cerró, compungido.