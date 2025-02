El grave accidente que sufrió José Bianco durante sus vacaciones en Pinamar: “No podía mover los brazos ni las piernas”

Si bien las vacaciones suelen ser un momento para descansar, relajarse y recargar energías para el resto del año, en el caso del meteorólogo José Bianco fueron una pesadilla. El conductor estaba instalado en la costa argentina cuando decidió meterse al agua y surfear las olas, pero de una manera diferente. Si bien se tenía confianza, el mar le jugó una mala pasada y sufrió un duro accidente por el cual debieron hospitalizarlo. A pesar de que pudo recuperarse, admitió que fue una situación extrema en la que casi se ahoga.

El viernes José Bianco regresó a Síntesis (eltrece) tras sus vacaciones. “¿Vos te la bancás en el agua José?“, le preguntó su compañero Guido Martínez y, ante la sonrisa pícara de él, insistió: “¿Querés contarnos qué pasó?”. Fue entonces cuando del otro lado de la mesa intervino Juan Butvilofsky y expresó: “La gente preguntó, ‘¿por qué no viene José?’, y no sabíamos qué decir puntualmente".

José Bianco contó en Síntesis el mal momento que vivió durante sus vacaciones (Foto: Captura de TV / eltrece)

Finalmente, Bianco tomó la palabra y explicó qué le sucedió. Contó que durante sus vacaciones en Pinamar intentó enseñarle a un amigo a barrenar olas sin la tabla de surf; es decir, a cómo deslizarse sobre las olas sin usar ningún otro tipo de apoyo que no sea el propio cuerpo. Si bien aseguró que él creía saber cómo hacerlo, reconoció que “salió mal”.

El meteorólogo dio cuenta de que había probado dicha actividad en la localidad de Monte Hermoso, donde “nunca le dolió una ola”, pero en esta oportunidad lo hizo en Pinamar y las cosas no resultaron tal cual lo esperado. “Caí mal y di el rostro contra el fondo del mar. Quedé sin movimiento en las piernas y en los brazos durante un rato“, relató. “No me ahogué de casualidad”, sostuvo y agradeció a los guardavidas de la playa que lo salvaron.

Una vez que los guardavidas lo inmovilizaron con una tabla de rescate y lograron dejarlo en la orilla, lo llevaron a un hospital local para atenderlo con suma urgencia. Luego lo trasladaron en ambulancia a la ciudad de Buenos Aires para hacerle todos los estudios pertinentes. Estuvo un par de días internado, con el acompañamiento de su círculo cercano. El viernes recibió el alta y ese mismo día volvió a trabajar.

El meteorólogo se accidentó cuando intentó deslizarse sobre una ola y terminó hospitalizado (Foto: Instagram @josebiancook)

Tras relatar lo que le pasó, José reconoció: “Había hablado antes con los guardavidas de como estaba el mar. Había una bandera roja”. Tras extender su agradecimiento a los guardavidas, les recomendó a las personas que van a la playa que “respeten las olas”. Incluso contó que antes de entrar al mar había escuchado el caso de una persona que por accidentarse en el mar estuvo cinco meses haciendo rehabilitación. Por su parte, no dio especificaciones de su parte médico, pero mencionó: “Yo zafé de la operación de milagro, de las vértebras, porque me rompí un disco y todas esas cosas, pero no vamos a detallar mucho”.

“Ojo, no es una pavada. El mar no es una pavada en general como para entrar con las manos a los costados del cuerpo para hacerse los cancheros como si tuvieran veinte años”, sostuvo. Si bien no quiso entrar en detalles sobre las heridas que sufrió, trató de llevar tranquilidad sobre su estado de salud y buscó tomarse con un poco de humor la situación. Sin embargo, dejó en claro que fue un accidente grave. “Hasta acá la montaña rusa, muchachos. De ahora en más las miraré desde abajo”, sentenció.

LA NACION