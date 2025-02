Rodrigo Lussich se hizo una cirugía estética y mostró el resultado en su programa: “Me dejó divino”

Tras unas semanas de descanso, Rodrigo Lussich volvió a la pantalla chica junto con Adrián Pallares para ponerse al frente de Intrusos (América TV). Después de la repentina y dramática salida de Flor de la V del ciclo, se anunció formalmente que los periodistas de espectáculos iban a ser los conductores nuevamente. Cabe destacar que esto ya lo hicieron en 2021, antes de cambiarse a Socios del espectáculo (El Trece).

Para empezar su nueva etapa con todo, Lussich decidió pasar por el quirófano y hacerse un pequeño retoque estético durante su descanso. Según el mismo contó, se sometió a una rinoplastia para embellecer su nariz. Al aire del primer programa de la nueva temporada, los conductores contaron todos los detalles de la operación. Para hacerlo entretenido para su audiencia, lo hicieron a modo de enigmático.

Por este motivo, Pallares arrancó dando pistas sobre que un “famoso conductor, periodista, actor, instagramer e influencer”, se sometió a una cirugía estética. Unos minutos después, finalmente, confirmó que se trata de Lussich: “Estamos en condiciones de afirmar que quien se hizo la nariz nueva, la carita para estrenar, no solo el programa y la escenografía, sino también su cara nueva, es el señor Rodrigo Lussich. ¡Pero miren cómo quedó!”.

Lussich contó en vivo que se operó la nariz

Entre risas, y muy contento con su nuevo aspecto, Rodrigo detalló: “Me dejó divino el doctor. Yo quería corregir un poco acá. Yo tenía una pequeña giba en la nariz. Enderecé el tabique”. A continuación, la producción puso en pantalla una foto del conductor recién operado, todavía con el yeso en el rostro. “Acá estoy destruido, así salí de la clínica”, explicó. Asimismo, aclaró que la intervención no fue para nada dolorosa. “Tenía una pequeña colina. No duele nada”, aseguró.

“¡Mirá lo que es eso! Le quedó perfecto”, acotó Adrián tras escuchar atentamente su relato. “Re bien, divino”, sumó Marcela Tauro, cuando su compañero mostró en vivo la foto del antes y el después. Según lo que se ve al contrastar las imágenes, el periodista mantuvo la forma de su nariz y la corrección fue mínima, por lo que quedó súper natural y prácticamente imperceptible ante ojos poco detallistas.

Rodrigo Lussich mostró su antes y después en vivo

Además de tirar esta bomba en vivo, el primer programa de Pallares y Lussich estuvo lleno de emociones y energía. “Comienza una nueva temporada de la marca registrada del espectáculo: Intrusos 25 años. Con ustedes, los socios del espectáculo… No, no te confundiste… Están acá. Están en América. No se tendrían que haber ido, pero se fueron y volvieron. ¡Volvieron a casa! ¡Rodrigo Lussich y Adrián Pallares!”, dijo para presentarlos Fabián Cerfoglio, el histórico locutor del programa que inauguró Jorge Rial en el año 2001.

“¡Hola! ¡Estamos en casa de nuevo! Felices de arrancar esta temporada 25 del programa más emblemático del espectáculo”, comentó Adrián tras el cálido recibimiento. “Volvemos a casa con toda la alegría. Sabiendo que vamos a hacerle honor a una marca, una marca que es la nave insignia del espectáculo, digan lo que digan, opinen lo que opinen… Los de afuera son de palo. Acá adentro, al palo. Con todo lo que tenemos para contarte, con data exclusiva, con el impacto periodístico que hizo de Intrusos un programa líder y por su puesto, con la impronta de nosotros, los socios del espectáculo”, sumó Lussich.