Benjamín Vicuña estalló contra la China Suárez tras el cumpleaños de su hija Magnolia: “Está muy enojado”

Las tensiones en torno al Wanda Gate no cesan y a diario se suman nuevas polémicas. En medio de la disputa, el 7 de febrero fue el cumpleaños de Magnolia, la hija en común de María Eugenia ‘La China’ Suárez y Benjamín Vicuña. Si bien cada uno celebró por separado, el sábado organizaron un festejo en común en la casa de la actriz y además de ellos, quien también estuvo presente fue Mauro Icardi. Mientras la actriz se encargó de subir fotos y videos de la fiesta, el actor prefirió pasar inadvertido y esto habría sido por no coincidir en nada con las decisiones que toma su expareja.

El viernes, Benjamín Vicuña y la China Suárez celebraron por separado el cumpleaños de Magnolia (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok / @sangrejaponesa)

El sábado, Eugenia Suárez organizó en su casa la fiesta de cumpleaños de Magnolia. Hubo de todo, desde toboganes inflables, hasta zambullidas en la pileta y una máquina de espuma, hasta un menú que incluyó hamburguesas, helados y una torta de dos pisos. La propia modelo dejó entrever que su novio Mauro Icardi estuvo presente, puesto que subió una foto de ambos cubiertos de espuma. Sin embargo, el gran interrogante fue si Benjamín Vicuña asistió o no. Si bien durante los últimos años la expareja se reunió para celebrar los cumpleaños de sus hijos Magnolia y Amancio, esta vez el escenario era diferente.

El fin de semana Yanina Latorre reveló que efectivamente el actor chileno fue al festejo y adjuntó una foto de Eugenia y Benjamín con Magnolia, Amancio y Rufina - la hija en común de ella y Nicolás Cabré - cuando soplaron las velitas. Lo curioso fue que Suárez subió un video del momento en el que los cinco se reunieron alrededor de la torta, pero optó por recortar a su ex. “¿Será que no se quiso prestar al circo y por eso lo cortaron de la foto?“, cuestionó la panelista y agregó: ”Igual Maurito debería aprender de Vicuña, no está de acuerdo en nada, pero igual fue”.

Cabe recordar que hace unas pocas semanas Wanda Nara celebró el cumpleaños de Francesca, su hija con Icardi y, aunque él estuvo invitado, no asistió.

Yanina Latorre reveló que Vicuña estuvo en el festejo de Magnolia que Suárez organizó en su casa el sábado (Foto: Instagram @yanilatorre)

A raíz de todas las repercusiones y de que trascendiera que durante el festejo aparentemente hubo tensiones entre Suárez, Vicuña e Icardi, el lunes en Intrusos (América) dieron detalles de la presencia del actor en el cumpleaños de su hija. “Vicuña fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi. Lo que me dicen es que a él no le gusta para nada, está muy enojado con este tema, que se hable de los menores, de sus hijos", sostuvo Paula Varela.

En ese sentido, la panelista advirtió que Benjamín “está podrido” de la situación y según un mensaje que le envió una persona cercana al actor, a Vicuña “no le gusta que metan a los chicos en el medio” y para él “todas las cosas privadas que suceden tienen que quedar en lo privado, no en lo público”. “Por eso me dicen que no subió nada a las redes porque ya había publicado”, agregó Varela. El viernes, el actor recibió el cumpleaños de su hija en su casa y compartió en Instagram varias fotos del festejo temático que le organizó.

El cumpleaños de Magnolia la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña

“Me dicen que todo lo que subió Eugenia, efectivamente, era por canje y lo tenía que subir. Él no se prestó ni para los canjes ni para subir nada de su presencia en este evento porque la verdad no quiere mezclar el nombre de su hija con los conflictos públicos que tiene su exmujer“, sentenció Varela. Acto seguido intervino Andrea Taboada y señaló que Nicolás Cabré, el padre de Rufina, está ”en la misma sintonía" y tampoco quiere exponer a su hija a los conflictos mediáticos.