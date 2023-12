escuchar

El sábado pasado, el estudio de PH Podemos Hablar (Telefé) se abrió para compartir momentos íntimos de los invitados. Los presentes hablaron de todo y el cantante de cumbia Néstor en Bloque no quedó ajeno a eso. Además del músico, estuvieron invitados Soledad Fandiño, modelo, conductora y actriz argentina; Boy Olmi, reconocido actor y director de cine; Darío Cvitanich, exjugador de fútbol de Banfield y Boca, entre otros clubes; y Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano, actualmente en el Bailando 2023.

El momento más conocido y emotivo del programa es cuando los invitados se acomodan alrededor de un círculo pintado en el piso y, ante una pregunta en general que hace el conductor, dan un paso al frente para responderla si es que los interpela. Así fue que el cantante reveló que había tenido ataques de pánico a causa de un abuso intrafamiliar que había sufrido en su casa a los seis años. “¿Nunca hablaste de ese tema, en ese momento?”, le preguntó Andy Kusnetzoff y siguió: “¿No le contaste a tus viejos?”. La respuesta del artista sorprendió: “Lo hablé hace muy poco”.

“Haci casi un año que lo conté, fue a los seis años pero lo tenía que sacar. Lo hablé con ella y me dijo que ‘éramos muy chicos’, negación total. Después lo hablé con mi mamá”, relató el cantante y siguió: “Se lo comenté y ahí me desahogué”. Andy le preguntó si se trataba de un familiar y si se había hecho cargo de la situación, a lo que Néstor respondió: “No, no se hizo cargo”. En ese momento, hizo una contundente declaración: “Fue una de mis hermanas, lo digo para que lo sepan”. “Yo tengo tres hermanas, y fue una de ellas”, aseguró.

Para adentrarse a las vivencias del artista, el conductor le preguntó “cómo estaba ahora” a lo que respondió: “Bien”. Sobre el mensaje de sus canciones, que relatan esta situación, Andy le consutló “por qué le había nacido escribirlo”. A lo que Néstor respondió que tenía una historia “muy heavy”.

“¿Dónde naciste, vos?” le preguntó el conductor. “En provincia de Buenos Aires, después viví en Lanús y después me fui para Canning”, reveló el artista. A los siete años comenzó con la música y aseguró que “nunca estudió nada, siempre fue todo de oído”. “He pasado por montones”, dijo, a lo que Andy quiso saber: “Y estuviste 20 años sin contárselo a nadie. Seguías teniendo relación con la familia sin contárselo a nadie”. “Seguí teniendo relación con esa persona, hablando y todo, hasta que llegó un momento, que esa persona tocó la llaga y salió todo”, destacó respecto de su vínculo con la persona que lo abusó.

Néstor contó que estuvo dos años con ataques de pánico y sin querer salir de su casa. Esto se atribuyó a su abuso y a la separación de sus padres. “¿Sufriste en tu infancia? ¿Fuiste feliz o lo tomás más como…?”, inquirió el conductor. “Mirá cómo es la mente que no tengo recuerdos de la infancia. La psicóloga que me atendió a mí me dijo que yo reprimía todo”, dijo el cantante. Sobre esto, Andy contó que el cerebro se pone a sí mismo en una situación de bloqueo de los recuerdos para no dejar pasar los momentos traumáticos de nuestra vida.

En la misma línea, el cantante rememoró que su psicóloga le dijo que los niños “normales”, cuando se separaban sus padres, lloraban. En cambio, él no hizo nada. “Eso fue lo que acarreó todo lo que me pasó”, aseguró. Darío Cvitanich, otro de los invitados, le preguntó si en la música había encontrado la salida, a lo que Néstor le respondió: “La música era un canal para expresarme y despejarme de lo que pasaba”.