Ladislas d’Herbigny es francés y viajó a la Argentina por primera vez el 25 de diciembre de 2021 con el propósito de conocer la cultura y se enamoró por completo de las costumbres. Gracias a la amplia oferta gastronómica con la que se topó, además de los increíbles paisajes que rodean a las 24 provincias de todo el territorio, Ladistino -como se lo conoce en las redes- tomó una decisión que le cambió la vida.

Si bien en un principio pensó que su estadía en Buenos Aires iba a durar unos pocos meses, finalmente se extendió por un año hasta que en la actualidad mostró sus deseos de instalarse a tiempo completo.

El protagonista de esta historia, que se convirtió en un creador de contenidos en TikTok, se volvió viral en las últimas horas por un video en el que habló sobre los motivos por los cuales emigró. “Quería contarles que volví a la Argentina. Soy francés, nací en París y me apasioné por la Argentina hace ya un par de años. Conocí por primera vez, viví un año, pasé el Mundial, alenté a la Scaloneta y tuve que volver a Francia para terminar la universidad; terminé y acá estoy de vuelta”, introdujo en un clip que compartió en su cuenta de la plataforma virtual y que recibió gran repercusión por parte de los usuarios.

“La salida no es Ezeiza”

Por otro lado, agregó más detalles sobre su proyecto y aclaró que no descarta la idea de vivir en otro destino del país más alejado de la capital. “Oficialmente me quedaré tres meses porque ingresé al país como turista, pero quiero instalarme a vivir acá. Tengo los papeles franceses que me permiten tramitar documentos argentinos. Hoy en día tengo 25 años, la idea es quedarme en Buenos Aires un año más a ver qué onda; si todo va mal tendré que volver a Francia, ojalá que no pase, pero capaz que después tenga ganas de vivir en otra parte de la Argentina, no estoy cerrado a eso”.

Acto seguido, aseguró que también es consciente del difícil contexto económico y político actual. No obstante, dejó en claro que, por su parte, no realizará ningún tipo de crítica al respecto. “Ahora te voy a hablar como francés: a mi no me gusta la gente que se va a vivir a Francia y se comporta mal, o critican y se quejan del país. Yo no vine a hablar despectivamente del país y comportarme mal, todo lo contrario… Si hago contenido en las redes sociales es para mostrar lo positivo de la Argentina y sé que voy a tener contenido de sobra”, sostuvo.

Además de este tema, hizo hincapié en lo difícil que resulta emigrar y cerró con una contundente reflexión: “No es fácil, conozco muchos argentinos que viven fuera de la Argentina y extrañan mucho. En mi caso, tuve que despedirme de mi familia en el aeropuerto, no sé si volveré a ver a mi abuela, pero es el camino que elegí, tengo muchos objetivos para cumplir y eso me hace más fuerte. Hay una frase que odio, la gente que dice que ‘la salida a Ezeiza es la puerta del paraíso’, pero yo quiero mostrar que puede ser al revés. Gracias por recibirme en este hermoso país”.

La publicación recibió cientos de reacciones por parte de los argentinos quienes, por un lado, se mostraron agradecidos, y, por otro, le consultaron más al respecto. “¡Bienvenido papá! Vos siempre fuiste argentino, no los sabías nomás, porque como dicen, un argentino nace donde quiere”, le manifestó un joven. “Si no contabas que sos francés, no lo creería… tu castellano y acento argentino es impresionantemente genuino”, expresó otra. “¡Qué lindo sos pibe! Y hablo de la persona. Ojalá muchos valoren tanto como vos a esta Argentina tan hermosa. ¿Qué fue lo que más te gustó del país?”, indicó un tercero.

Ladistino se enamoró de las costumbres argentinas desde un primer momento TikTok

Sin embargo, hubo quienes armaron un debate y opinaron sobre sus declaraciones. “Te banco, pero hay algo en lo que no estoy de acuerdo… Es fácil decir que Argentina es hermosa y la salida no es Ezeiza viniendo del extranjero”, fue uno de los mensajes más destacados en torno a este punto.

Encontrar el “toque” argentino en Francia

Hace unos meses, a través de otro clip que subió en la misma red social, Ladistino armó revuelo al revelar hasta donde llegó la “argentinización” a París. En un posteo, el denominado “parisino de sangre y sudamericano de corazón” se mostró dentro de un mercado de la capital francesa al que ingresó con la promesa de mostrar productos con una gran inspiración argentina.

“Así se argentiniza el mundo en París. Allá está la Torre Eiffel. Voy a entrar al supermercado ese y van a ver algo argentino en masa”, mencionó antes de entrar al local.

En un principio, filmó una bebida que contenía cafeína y yerba mate. Acto seguido, continuó por otras aguas saborizadas en cuyas etiquetas se destacaba fuertemente la palabra “mate”. Según consignó, se trataría de aguas saborizadas, a las que según remarcó, “no les sintió mucho gusto a mate”.

El video acumuló más de 30.000 “Me gusta” y 187 comentarios de quienes aplaudieron esa “argentinización”. “Dios, ¿cómo no amar a Argentina? Si literalmente hasta nuestro propio barrio en Francia tenemos”, escribió un usuario. “¡Ay dios, te amo francés con sangre argenta!”, agregó otra joven.

Con todo este camino recorrido, Ladistino mira para atrás y se encuentra orgulloso de todo lo que emprendió. En simultáneo a TikTok, utiliza otras redes sociales como Instagram y comparte pormenores de su vida a sus más de 150 mil seguidores, a quienes mantiene al tanto de los recorridos que emprende por la Argentina, un sitio que, según sus palabras, se convirtió en su hogar más preciado.

