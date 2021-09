Juana Viale volvió a la mesaza tras el regreso de Mirtha Legrand e hizo un fuerte reclamo

Tras su regreso de Francia y posterior cuarentena en un hotel bonaerense, Juana Viale regresó al frente de La Noche de Mirtha (eltrece) luego que su abuela Mirtha Legrand encabezara una emisión especial del programa la semana pasada. Además de hablar sobre la diva, la actriz deslizó al aire una crítica a la producción.

“Ahí tenemos todo un compilado de todo lo que fue su regreso, las flores. ¡Ah! A mí no me mandaron ningunas flores hoy eh, quiero decirlo. ‘La Chiqui’ volvió y Juana también volvió. Ella estaba muy nerviosa y le salió espectacular. Ella se sintió muy cómoda pero me dijo ‘volvé vos a trabajar’. Te felicito abuelita por volverte a poner los tacos para trabajar”, comentó la conductora.

“Todo el mundo habló de su brillantez, de su profesionalismo, de lo linda que estaba. Ella estaba con un poco de miedo y fue mucha emoción cuando salió pero se la vio divina; yo vi todo el programa en la computadora mientras lo realizaban porque estaba en la cuarentena encerrada en una habitación de hotel. Sepan disculpar que no me pude maquillar para hacer la llamada”, se disculpó. La cuarentena de la actriz fue noticia a raíz de las publicaciones periódicas que hizo en sus redes. Viale había viajado por unos días a Francia para acompañar a su hija Ámbar de Benedictis, que se instaló en Paris para estudiar Artes Visuales.

Críticas a Victoria Tolosa Paz

Al mostrar el vestido de Gino Bogani, Juana hizo referencia a la frase de Victoria Tolosa Paz sobre el peronismo y el goce, y la relacionó con su paso por las playas europeas: “En Europa uno está en pelotas, así que yo no sé si esto es peronismo o no peronismo, pero yo estoy así, con un colorcito parejito en todo el cuerpo”.

Al igual que hizo Mirtha durante décadas, la producción decidió comenzar con la presentación individual de cada uno de los invitados, previo en el momento de ubicarse en la mesa. Sin antesala, sino simplemente una pasarela rumbo al comedor. Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Alfredo Leuco y Guadalupe Vázquez fueron los comensales de la noche.

LA NACION