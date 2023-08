escuchar

Este mes trajo consigo diferentes separaciones en el mundo del espectáculo. Un ejemplo de esto es la de Sam Asghari y Britney Spears, quienes anunciaron recientemente su ruptura a través de redes sociales. El entrenador personal lo confirmó por medio de sus historias de Instagram, donde pidió amabilidad y colaboración a sus fans y a los medios de comunicación. Por otra parte, Britney Spears hizo lo propio por medio de un reel de Instagram, en el que afirmaba que “siempre tenía que ocultar sus debilidades”.

“No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie. Pero, no podía soportar más el dolor, honestamente. De alguna manera telepática, recibí tantos mensajes que me derriten el corazón de amigos y les agradezco”, señaló la intérprete de “Toxic”.

Britney Spears y Sam Asghari se separaron (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Tras la separación de su tercer esposo, la cantante estadounidense festejó con sus “seis chicos favoritos” y lució un vestido verde. Britney compartió un video en el que se la puede ver al lado de la piscina junto con sus invitados, que se viralizaron en las plataformas digitales.

En uno de estos clips, se puede observar a un hombre muy cerca de sus piernas. “¡Me puse mi vestido verde y me presenté en casa de mis amigos! ¡Invité a mis chicos favoritos y jugué toda la noche!”, afirmó en la descripción de su cuenta de Instagram.

La fiesta de divorcio de Britney Spears

Las fiestas de divorcio, una celebración cada vez más popular

Este tipo de festejos, como el que realizó Britney Spears, se volvieron populares en las diferentes plataformas, como Twitter, Instagram y TikTok. Dentro de las celebridades que se sumaron a esta tendencia están la cantante Katy Perry, Madonna, Karen Elson, la actriz Scarlet Johannson, Amber Rose, Katie Holmes y Amber Heard tras su escandalosa separación con el actor Jonny Depp.

Estas fiestas causan furor debido a sus cómicas actividades. Dentro de las celebraciones, se puede observar que decoran el lugar con globos, tortas, bebidas alcohólicas y piñatas, todos objetos personalizados y que tienen como objetivo imprimir un tono cómico al evento. En algunos casos, incluso, se realizan rituales, como la quema del vestido de novia.

Por lo general, suelen reunirse amigos y familiares de la persona recién separada para marcar el comienzo de una nueva etapa.