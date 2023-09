escuchar

Este martes, Alexis Quiroga, conocido artísticamente como “El Conejo”, y Constanza “Coti” Romero, encendieron la pista de El Bailando 2023 (América) con un picante cruce en directo. Los antiguos novios protagonizaron un ida y vuelta que causó polémica y que terminó por avergonzar a uno de los ex Gran Hermano (Telefe). Si bien Marcelo Tinelli intentó reconciliar a la expareja, el plan se vio ofuscado.

El Cone le cantó a Coty en vivo y ella lo rechazó

Todo inició cuando El Cone ingresó a la pista de baile. Desde el comienzo del certamen que Tinelli abogó por unir nuevamente a los dos, que hasta mitad de junio posaban juntos en las redes sociales y se dedicaban palabras de amor. El objetivo del conductor fue que el participante le cante una canción a Coti en directo, pero la respuesta de la ex Gran Hermano desilusionó al público, quien esperó un breve acercamiento entre los dos.

Quiroga contó que ambos se separaron por cuestiones de pareja, que venían “mechándolo” y no funcionó. A pesar de los siete meses que perduró el romance, aseguró que “el amor no se fue”. En diálogo con Tinelli, el participante le confirmó: “Yo le tengo muchísimo amor”. Sin embargo, el conductor de la competencia comentó: “Ella dijo: ‘Si me canta, me muero de amor’”.

En ese instante, Romero, quien es parte del equipo de transmisión por streaming, corrigió: “Yo no dije eso. Yo dije que no le iba a dar. Que no iba a tener los hu*** suficientes para cantarme en vivo”. Ante la consulta de Tinelli acerca de si ella lo quería, la respuesta de la streamer fue tajante: “Pero claro que sí. Fue una relación reciente. Es obvio que sí”.

Luego de ese cruce, Conejo le cantó en vivo a su exnovia. Si bien fue algo tímido, descolocó a los presentes y enterneció al jurado. No obstante, Romero no tuvo la contestación esperada. “Está buena la canción”, expresó Coti. Esto mismo generó una reacción de furia en Quiroga, quien manifestó: “Es fea tu contestación, porque por fuera sos otra persona, pero bueno. Se hace la dura, pero no es dura”.

Constanza Romero aseguró que aún lo quiere a su ex, pero no se mostró contenta con la canción en su honor (Fuente: Captura de Video/América TV)

Este mismo episodio fue objeto de análisis por parte del panel de Desayuno Americano (América). “Es una persona sensible, que se muestra aguerrida para el afuera. Han tenido un montón de situaciones lindando lo tóxico y por eso se desgastó la relación”, expresó el locutor del programa y agregó: “Pero hay amor en ambas partes y puede suceder una especie de reencuentro”.

La relación de Romero y Quiroga finalizó el 14 de junio de este año. Luego de ser considerada una de las parejas románticas dentro de la casa de Gran Hermano, el fin del vínculo llegó. En ese entonces ninguno contó la causa justa de por qué se distanciaron. Desde las redes sociales, Coti anunció: “Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”.

Por su parte, El Cone utilizó su canal de Twitch y entre lágrimas lamentó: “La necesito mucho, pero también soy consciente de que si uno la está pasando mal o está llevando una relación que necesita ese aire, mejor en este tiempo que se juntó con su familia”. Tras el retorno de El Bailando 2023 y con la convocatoria Tinelli al programa, se espera que exista una última chance para que ambos retomen la relación.