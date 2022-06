El conmovedor gesto de Lali Espósito con Zaira, una nena de 9 años que vende dibujos en la calle para poder ir su show

Lali Espósito tuvo un enorme gesto con una niña que vendía dibujos en la calle para poder asistir a su recital en el Luna Park. La cantante está por iniciar el Disciplina Tour, que la llevará a presentarse en varias ciudades del país e incluso en el extranjero, y sus fanáticos están enloquecidos por conseguir entradas.

Todo comenzó luego de que trascendiera la historia de Zaira, una marplatense de nueve años que apunta a cumplir su sueño de ver a Lali en vivo. Debido a que la familia de la niña no puede costear su ticket para el espectáculo, cuyo precio inicia en 5000 pesos, la pequeña decidió vender sus creaciones a 10 pesos y conseguir, poco a poco, lo necesario para pagar su entrada.

Zaira hizo todo lo posible para conseguir un ticket Captura

La historia fue viralizada a través de los medios de comunicación y no tardó en llegar a Lali, quien mostró toda su emoción y decidió ayudar a Zaira. A través de su cuenta de Twitter, la artista se puso a disposición para lo que fuera necesario.

“¡Wow! Acabo de ver esto. ¡Qué emoción tan grande su esfuerzo y su amor! ¡¡¡Será bienvenida a mi show, muero por darle un abrazo a Zaira!!!! Acá a disposición para todo”, tuiteó Lali en una publicación que fue acompañada de varios emojis de corazones.

La historia de Zaira y su esfuerzo por ver el show de Lali

En diálogo con C5N, la madre de Zaira contó la historia con lujo de detalles. “Zai es la mayor de cuatro hermanos y esto me sorprendió muchísimo”, reveló la mujer, quien aclaró que siempre apoya a sus hijas en sus decisiones. “Son una caja de sorpresas”, admitió.

Zaira vende dibujos para colorear Captura

Según contó, sus hijas siempre ayudan con las tareas domésticas. “Ayudan en limpiar la mesa, barren el piso. Me dicen: `Mamá, yo te voy a ayudar´, y yo les doy 10 o 100 pesos para que ahorren. Desde chiquitas que tienen esa cultura de trabajo para obtener algo”, recordó. Sin embargo, la actitud de su hija mayor para conseguir una entrada para el recital de Lali Espósito la dejó anonadada. “Lo que pasó ayer con Zaira me dejó en shock y no lo puedo creer. No puedo ni salir a la vereda, estoy en la casa. Es muy impresionante”.

Luego, la mujer dio más detalles sobre el accionar de su hija: “La realidad es que muchísima gente le dio mucho amor. Anoche Zai se quedó hasta las 2 de la mañana imprimiendo. Lleva más o menos 250 o 300 dibujitos que ya están pedidos para hoy a las 6 de la tarde”.

A su vez, contó un poco cómo es la personalidad de la pequeña: “Ella va a canto, desde los tres añitos que canta. Con mucho sacrificio en 2020, y con la ayuda de un par de personas, pudimos hacerle un video porque ella escribe canciones y melodías”. La mujer aprovechó para dar detalles sobre el fanatismo de su hija por exCasi Ángeles: “Ella escucha la canción `Soy’ y `Laligera’, le gustan mucho. Le llama la atención la letra, lo que ella hace es leer mucho la letra y ver el video la inspira”.

De acuerdo con el canal de noticias, una periodista del programa consiguió una entrada para que Zaira pueda asistir al show.