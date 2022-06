El llamativo like de Gerard Piqué sobre Shakira después de confirmar la separación

En medio del escándalo mediático y luego de la confirmación sobre la separación con Shakira, Gerard Piqué lanzó un polémico y llamativo like en Twitter a un mensaje que menciona a su expareja y que, obviamente, sorprendió a todos. Después de la repercusión que se generó a partir de esta interacción, el futbolista del Barcelona tomó la decisión de quitarlo y desentenderse.

La crisis entre ambos trascendió hace algunas semanas y las novedades no dejan de aparecer. A pesar de que se conoció recientemente, los problemas en la pareja del catalán y la cantante colombiana habrían comenzado hace tiempo y tuvieron varios hechos que motivaron esta actualidad. Mientras tanto, se involucran otras figuras en posibles romances e incluso familiares que sabían lo que ocurría con el matrimonio.

Lo cierto es que lo blanquearon en el último tiempo y por eso los usuarios están muy atentos a lo que ocurre en redes sociales. Así como algunas cuentas descubrieron los acercamientos -retros, pero acercamientos al fin- de Shakira con Henry Cavill y Chris Evans, ahora fue Piqué quien quedó expuesto.

El hallazgo fue hecho en su cuenta de Twitter, donde dejó un like curioso. Todo comenzó con el tuit del usuario inglés @23Ijk. A raíz del escándalo y que ambas figuras son actualmente un tema de conversación, la cuenta aprovechó para bromear con eso. “Alguien dijo que Shakira hizo más por el fútbol que lo que Piqué jamás hará”, escribió junto con una captura de pantalla de los videoclips de Waka Waka y La La La, las canciones de la artista colombiana para los mundiales de 2010 y 2014 respectivamente.

El extraño like de Gerard Piqué sobre Shakira Twitter @23Ijk

Más allá de valorar las canciones de Shakira, el tuit era claramente una burla hacia el futbolista. Por eso, sorprendió tanto ver su like. Varias cuentas remarcaron esta curiosidad, aunque primero fue el propio autor quien lo dio a conocer. “Pique le dio like a esto. Seguramente esto significa que todavía están juntos”, expresó. En esa misma línea y mientras el tema estaba en discusión, el usuario volvió a bromear: “@3gerardpique tu equipo de relaciones públicas va a ser despedido”.

Shakira y Piqué confirmaron su separación y el futbolista llamó la atención por un like en Twitter (Foto Instagram @3gerardpique)

Después de que el tema se hizo público en redes, el jugador de fútbol tomó la decisión de quitar el like. Hasta el momento, no se manifestó por el tema de ninguna manera.

Las declaraciones de la supuesta tercera en discordia

Desde que comenzaron las versiones de infidelidad, salió a la luz mucha información sobre la supuesta implicada. Además de su profesión y su edad, incluso se revelaron las iniciales del nombre. Ante esto, la involucrada habló y negó encuentros con Piqué.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada. Me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, declaró en diálogo con el ciclo español Socialité.

En esa misma línea, describió la situación que vive con los medios y pidió que dejen de relacionarla con el futbolista: “No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz. La gente me está acribillando por una cosas que no he hecho. Cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”.