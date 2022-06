Natalia Oreiro reveló una afección que tiene desde la infancia: “No tiene cura, es neurológica”

La fama y la exposición suelen tener efectos diversos en las personas. Frente a la misma cantidad de cámaras, luces y fanáticos, una celebridad puede sentirse completamente feliz mientras otra, quizás, no se encuentra del todo cómoda y prefiere huirle a las grandes multitudes. Lo mismo sucede al momento de compartir detalles de su privacidad: mientras muchos cuentan cada detalle, otros dicen solo lo mínimo e indispensable. En el segundo grupo se encuentra Natalia Oreiro quien, tras años de ser una de las actrices más queridas del país, recién ahora habló sobre el diagnóstico que recibió en la infancia y que le cambió la vida.

Natalia Oreiro es muy reservada con su vida privada ALFIERI MAURO

A pesar de haber nacido en Uruguay, Natalia Oreiro fue adoptada por la audiencia argentina como una más. Gracias a su talento, carisma y a las aclamadas novelas que protagonizó a lo largo de los años se convirtió un una figura icónica dentro de la cultura nacional. Sin embargo, a diferencia de muchas otras celebridades, la ex Muñeca Brava es muy reservada cuando se trata de su vida privada. Tanto es así que se sumó a la vorágine de las redes sociales en pleno 2020, cuando el aburrimiento del aislamiento la llevó a buscar otras formas de pasar el tiempo.

Luego de crear una cuenta de Instagram dos años atrás, Oreiro comenzó a compartir -de a poco- fragmentos de los diversos proyectos en los que trabajó, algunas novedades laborales y, en menor cantidad, fotos y videos de su familia. La realidad es que, a lo largo de los muchos años en los que formó parte de la industria del entretenimiento, nunca fue propensa a abrir de par en par las puertas de su vida privada, y las redes sociales no iban a cambiar esto.

Por el momento, no compartió nada revelador o íntimo con sus millones de seguidores. Pero sí se animó a hacerlo en una entrevista que dio a pocos días de celebrar su cuadragésimo quinto cumpleaños. En diálogo con ¡Hola!, la actriz fue parte de un divertido juego en el que debía responder una pregunta por cada año cumplido.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo siguen juntos luego de dos décadas LA NACION

Habló sobre los inicios de su carrera, sobre su relación Ricardo Mollo -con quien se casó a cuatro meses de conocerse en el 2001 y que es su pareja hasta el día de hoy- , sobre los mitos que rodean a la maternidad y sobre Atahualpa, su hijo de diez años. En el medio de la distendida charla, Oreiro se detuvo a hablar sobre una afección que tiene desde la infancia, pero de la cual no habla con mucha frecuencia.

“¿Qué te incomoda de vos?”, quisieron saber. Y ella, sin filtros, respondió: “Mi misofonía, un tema que tengo con ciertos ruidos que generan las personas y me causan ansiedad. Desde chica me hace sentir muy vulnerable. No tiene cura, es neurológica, de las llamadas ‘enfermedades raras’. Cuando las personas descargan ansiedad con algún movimiento a repetición, las personas con misofonía absorbemos esa ansiedad”.

A su vez y en sintonía con la revelación previa, manifestó que le molestan las personas que no pueden ponerse en el lugar del otro. Cuando la cuestionaron sobre aquello que no le gustaba de los demás, contestó tajante: “La falta de empatía. La gente no escucha para comprender sino para responder”.