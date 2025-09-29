El conmovedor mensaje de Cris Morena a dos meses de la muerte de su nieta Mila Yankelevich

A dos meses de la trágica muerte de Mila Yankelevich, la productora Cris Morena sorprendió a sus seguidores con un sentido mensaje en sus redes sociales dedicado a su nieta. Por primera vez, recordó públicamente tanto a la niña de 7 años, que falleció en un accidente náutico en Estados Unidos, como a su hija Romina Yan, de cuyo deceso se cumplen 15 años.

“Hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida desde mi deseo más profundo, y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno. Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias”, escribió Morena en un posteo que acompañó con un video acompañada de ambas.

Cris Morena prosiguió: “Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente. Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas. Duele y como duele, pero también son mi ‘superpoder’ porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos ¡mis deseos más auténticos! ¡La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno! ¡Y con todo! ¡Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida! Las amo Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor”, cerró la productora, que firmó su posteo como “mamá Tití”.

El pasado lunes 28 de julio, una tragedia sacudió a la familia Yankelevich. Ese día murió Mila, la hija del productor Tomás Yankelevich y la actriz Sofía Reca, y nieta menor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La pequeña falleció en un accidente entre un velero y una barcaza ocurrido en Miami.

Cris Morena compartió un mensaje en sus redes y lo acompañó con un video también dedicado a su hija, Romina, que falleció el 28 de septiembre de 2010; “Una parte de mi vida se fue con las dos”, escribió

Después de tal fatal evento, a la productora de éxitos televisivos como Chiquititas casi no se la vio en público, salvo el jueves 4 de septiembre, cuando la mujer dijo presente en el cuarto show de Erreway en el Movistar Arena.

“Qué maravilla, qué noche mágica. Única, irrepetible, maravillosa. El cumple de Cami y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!“, expresó la creadora del éxito, mientras el público no dejaba de aplaudirla de pie.

Cris Morena apareció en el show de Erreway

“Además de todo, agradecerles mucho a Erreway y a todos porque estoy acá”, continuó la productora.“Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila. Y que todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias”, dijo visiblemente emocionada.