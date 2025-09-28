LA NACION

De Julia Roberts a Daniel Day Lewis, la alfombra roja del festival de Nueva York fue un asunto de familia

Los actores presentaron sus nuevas películas

Julia Roberts en el Festival de cine de Nueva York donde presentó su nuevo film, Cacería de brujas
Julia Roberts en el Festival de cine de Nueva York donde presentó su nuevo film, Cacería de brujasEvan Agostini - Invision
Andrew Garfield asistió a la presentación en el festival de cine de Nueva York de Cacería de brujas, el film de Luca Guadagnino que coprotagoniza con Julia Roberts
Andrew Garfield asistió a la presentación en el festival de cine de Nueva York de Cacería de brujas, el film de Luca Guadagnino que coprotagoniza con Julia RobertsEvan Agostini - Invision
Emma Roberts acompañó a su tía Julia en el estreno de Cacería de brujas que se realizó el sábado en el festival de cine de Nueva York
Emma Roberts acompañó a su tía Julia en el estreno de Cacería de brujas que se realizó el sábado en el festival de cine de Nueva YorkEvan Agostini - Invision
Andrew Garfield y Julia Roberts, este sábado en la alfombra roja del festival de cine de Nueva York
Andrew Garfield y Julia Roberts, este sábado en la alfombra roja del festival de cine de Nueva York Evan Agostini - Invision
Ayo Edebiri en la premiere de Cacería de brujas, el film que coprotagoniza junto a Julia Roberts y Andrew Garfield
Ayo Edebiri en la premiere de Cacería de brujas, el film que coprotagoniza junto a Julia Roberts y Andrew GarfieldPaul Bruinooge - Patrick McMullan
Ethan Hawke, en la charla abierta que brindó este domingo en el festival neoyorquino
Ethan Hawke, en la charla abierta que brindó este domingo en el festival neoyorquinoArturo Holmes - Getty Images North America
Tras ocho años de retiro, Daniel Day-Lewis regresó al cine con Anemone, el film dirigido por su hijo Ronan que se presentó este domingo en la muestra de Nueva York
Tras ocho años de retiro, Daniel Day-Lewis regresó al cine con Anemone, el film dirigido por su hijo Ronan que se presentó este domingo en la muestra de Nueva YorkEvan Agostini - Invision
El director Ronan Day-Lewis junto a su protagonista y padre en la presentación de Anemone
El director Ronan Day-Lewis junto a su protagonista y padre en la presentación de AnemoneEvan Agostini - Invision
De izquierada a derecha: Lena Christakis, Ronan Day Lewis, sus padres Daniel Day Lewis y Rebecca Miller y Gabriel-Kane Day-Lewis, el hijo mayor del actor fruto de su relación con la intérprete francesa Isabelle Adjani
De izquierada a derecha: Lena Christakis, Ronan Day Lewis, sus padres Daniel Day Lewis y Rebecca Miller y Gabriel-Kane Day-Lewis, el hijo mayor del actor fruto de su relación con la intérprete francesa Isabelle AdjaniEvan Agostini - Invision
