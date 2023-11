escuchar

En medio de la guerra entre Israel y Hamas que tienen en vilo a todo el mundo debido a la crudeza con la que se presentaron los diferentes ataques, Benjamín Vicuña publicó un descargo en su cuenta de Instagram este jueves, en donde recordó su último viaje a Medio Oriente. A modo de reflexión, el actor llevó un mensaje de concientización sobre la violencia impuesta allí e hizo foco en los niños fallecidos.

Al igual que otros artistas y personalidades del mundo del espectáculo, Vicuña suele participar en diferentes campañas solidarias y humanitarias, con el fin de llevar al resto de la población, al menos hispana, consignas que tengan impacto y logren el bien común en la sociedad.

Benjamín Vicuña en medio de una campaña de Unicef en 2017 acerca de la integración entre israelíes y palestinos (Fuente: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

“En el año 2017 me invitaron en calidad de Embajador de UNICEF a conocer la gestión y el desarrollo del Teatro de la Libertad en Janin, Palestina, fundado por el israelí Juliano Mer-Khamis. Un ejercicio de integración y reconciliación, un lugar para crear vida y arte”, comenzó Vicuña con el relato de su experiencia.

Luego de ello, el texto que escribió el actor, se tornó más duro: “Ese lugar ya no existe, como no existen los sueños de esos niños. No puedo, ni tengo el valor para averiguar si los niños y niñas que conocí y con los que jugamos están hoy con vida”.

El crudo relato de Benjamín Vicuña sobre su paso por Palestina e Israel (Fuente: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

“No creo en esa grieta/chantaje ideológico donde uno debe tomar partido. Está claro que guardando las distancias se puede opinar y pensar con matices”, señaló Vicuña y más tarde criticó al grupo terrorista que perpetró los violentos ataques sobre Israel, al igual que realizó una importante salvedad acerca del pueblo palestino.

“Condeno profundamente el terrorismo cobarde de Hamas y su manera salvaje de actuar, pero también doy fe que en Gaza y en Palestina (Nablus) hay una población de civiles que merecen atención y ayuda en medio de una guerra sanguinaria sin precedente”, sostuvo Vicuña y remarcó: “Conozco Israel y la necesidad de su legítima defensa, un pueblo hermoso que estoy seguro, no avala muchas de las decisiones que están tomando sus autoridades”.

Tras ello, quien fuera protagonista en la serie televisiva El primero de nosotros (Telefe), se refirió a la bronca que reside en aquel territorio y expresó: “Hay cosas que por supuesto no sabremos entender, el odio y el dolor de alguien que pierde a un familiar en manos del enemigo. Esto es algo atroz. Pero sí podemos entender que somos más los que queremos que no se derrame más sangre”.

Vicuña compartió un tierno recuerdo junto a niños Palestinos y pidió paz en la regipon (Fuente: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

Al cierre de su descargo, Vicuña hizo un fuerte pedido a la comunidad internacional, en especial por y para las personas inocentes que residen en Gaza. “El pueblo no tiene la culpa. Esto no es una guerra entre religiones, no son países enfrentados, es una guerra política, una guerra de mierd*** que no va a ganar quien más mate, sino como quede escrita la historia. Y no hablo de ninguna de las dos narrativas antagónicas, hablo de la historia del sentido común, la del mundo que hoy solo pide PAZ”.

Cabe destacar que en medio del texto que publicó en las Stories, también agregó tres imágenes en las que se mostró junto a aquellos niños, con los que compartió una jornada especial de aceptación e integración.