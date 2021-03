El debate entre Nelson Castro, “El Ruso” Verea y Bazán: “No podemos seguir así”

Nelson Castro, el exfutbolista Norberto “Ruso” Verea y Osvaldo Bazán mantuvieron una intensa discusión por la situación política del país.

Todo comenzó cuando el exdeportista comparó a los políticos de Juntos por el Cambio con los del Frente de Todos y, ante eso, Castro generalizó al hablar de “involución” en los dirigentes. Sin embargo, Bazán no coincidió con el paralelismo y rápidamente marcó su postura.

“De [Hipólito] Yrigoyen a [Juan Domingo] Perón pasamos a [Daniel] Scioli y [Mauricio] Macri. Tenemos lío. En todo ese tiempo nos pasaron muchísimas cosas, pero nadie se hace cargo. Es mirar todo el tiempo y esperar el error del otro”, comenzó a decir Verea.

Luego de reflexionar sobre la pandemia y la noticia de que el papa Francisco no vendrá a la Argentina, indicó: “El tema es hasta dónde nosotros, con el amor, endiosamos hasta enceguecernos y hasta dónde con el odio nos volvemos absolutamente idiotas obnubilados. No podemos seguir así”, lanzó en TN.

Por su parte, Castro coincidió con el exfutbolista en que “falta autocrítica”. “Acá hay un elemento dramático de la Argentina, que ninguna de las dos partes comprende: podés ganar una elección, pero no gobernás y el problema es que la Argentina se queda sin un proyecto de país”, sostuvo el periodista. Y continuó: “Un país no se puede hacer con ‘A’ contra ‘B’ todo el tiempo. Eso no es un país plural, sino antinómico. Lo único que les importa es que al otro le vaya mal, para que a ellos les vaya bien. Y así estamos”. A su vez, hizo una fuerte crítica a los líderes partidarios: ”Tenemos una involución de la dirigencia política que es espantosa. Mirá lo que tenemos hoy: Macri, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa ¿Qué entidad tienen? ¿Qué formación tienen? Es gente que hoy dicen ‘A’ y mañana ‘B’ y cualquier cosa, porque entonces le viene mejor ser tal cosa y no otra. ¿Qué país se puede hacer así? Lo único que les interesa es llegar al poder. Una vez que llegan, todos fracasan”.

En este punto, Verea quiso remarcar: “Es un juego de alianza y poder para más poder en la alianza, ya sea Juntos por el Cambio, Frente de todos”.

Ante la comparación de ambos partidos políticos, Osvaldo Bazán decidió intervenir para diferenciar al macrismo del kirchnerismo. “Perdón, pero hay un momento en el que parece que estamos pensando que todo es lo mismo. Pero si el 85% del país votó dos cosas distintas porque vieron dos cosas distintas. ¿Por qué ustedes dicen que son lo mismo?”, planteó el periodista.

Ante la consulta, Verea insistió en que si bien no creía que fueran iguales, “el mundo es uno solo”. Luego, habló sobre pobreza y las necesidades básicas que están insatisfechas. “La tristeza es que muchísimas veces se cree que esa gente no tiene posibilidad de querer salir [de la pobreza]. En eso la corporación política tiene algo que es brillante para lo patético, y es ver no la culpabilidad sino del enemigo externo”.

No satisfecho con la respuesta, Bazán apuntó: “Si son todos absolutamente lo mismo, cerremos con llave y nos vamos”. Además, indicó: “No es lo mismo hacer un sistema de vacunación donde hacés entrar a tipos por un lado, que denunciarlo. Hay un Gobierno nacional que es responsable de esto y hay una fuerza, que te puede gustar o no, que dice: ‘Salgamos a la calle porque esto no puede pasar’.”

Sin embargo, para Verea el planteo de salir a la calle fue para “aprovecharse” de la situación.

