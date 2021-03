Alex Caniggia comparó a Germán Martitegui con un personaje de videojuegos

Si en la primera temporada no se ponía una ficha por Vicky Xipolitakis y terminó en las instancias finales, la sorpresa de 2021 en MasterChef Celebrity es Alex Caniggia.

El mediático, siempre desbordado, cambió por completo su actitud después de derrapar en el Cantando 2020 y recibir una condena social que lo hizo abandonar prematuramente el certamen y recluirse bien lejos de los medios.

En su nueva versión, el hermano de Charlotte se encuentra mucho más sosegado y obediente a las indicaciones del jurado y de sus compañeros. Dejó la rebeldía para sus looks capilares y no para su actitud.

Alex cambió el desafío por el sentido del humor, un camino que hasta ahora, sumado a su sorprendente habilidad culinaria, le ha rendido sus frutos. En el último programa, incluso se permitió bromear con Germán Martitegui, muy a su estilo

“En el peor momento, justo viene el ‘Facha Hitman’”, dijo cuando el chef se acercó a su mesa de trabajo para ver en qué andaba su preparación. La referencia, evidente para los gamers, es a un personaje de la saga de juegos del mismo nombre, que se viste con saco oscuro y es calvo, justamente como estaba Martitegui el martes por la noche.

"Hitman":

Porque Alex Caniggia comparó a Germán Martitegui con el protagonista de ese videojuego pic.twitter.com/9vZOb0x23D — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 3, 2021

El jurado continuó con sus recomendaciones, mientras el participante prestaba completa atención a cada una de sus palabras. Tanto que terminó haciendo el mejor plato de la noche.

“Reacciono, me concentro y lo hago. Va a salir un platazo, si me lo dice Hitman no puede fallar”, redobló la apuesta Alex para diversión de las redes que enseguida concordaron en el parecido y lo volvieron tendencia. Es cierto, Hitman es un asesino a sueldo, pero tampoco es necesario ser tan literal.

LA NACION