El desafío deportivo que asumió Alberto Cormillot a los 86 años

Cuando muchos suponen que, con el paso de los años, el cuerpo empieza a imponer límites que parecen imposibles de superar, Alberto Cormillot demostró, una vez más, que la edad no siempre es un obstáculo, sino muchas veces una invitación a desafiar lo establecido. A sus 86 años, el médico nutricionista más reconocido del país volvió a sorprender al colocarse el arnés y elevarse por el aire para realizar a una de sus pasiones menos conocidas: la danza aérea. Lejos de los consultorios, esta disciplina no solo le permite mantenerse en movimiento, sino también expresarse y, sobre todo, disfrutar. Sin lugar a dudas, su más reciente hazaña no tardó en captar la atención y despertar admiración.

“Aéreo... Volviendo... Lo que cuesta…”, escribió mediante su cuenta de Instagram y acompañó sus palabras con un video donde se lo ve practicar danza aérea junto a su profesora. En las imágenes, Cormillot aparece suspendido por un arnés, moviéndose con soltura mientras estira los brazos y deja fluir una coreografía improvisada. De inmediato, su presencia frente a cámara, marcada por la precisión de los movimientos y una actitud completamente entregada a la actividad, no pasó desapercibida. Con ropa deportiva y gran serenidad, se pudo ver al médico girar boca abajo en el aire con una naturalidad que sorprendió a sus seguidores.

El médico nutricionista volvió a la disciplina aérea (Captura: Instagram @drcormi)

Como era de esperarse, la publicación no tardó en generar sorpresa y admiración. Esto si se tiene en cuenta que, en un contexto donde muchas veces se asocia la vejez con el retiro o el descanso, ver a Cormillot colgado de un arnés girar en el aire rompió con varios prejuicios y despertó una oleada de comentarios positivos.

“Toda mi admiración para usted”; “Genio, esa vitalidad es la que no hay que perder”; “La edad es solo un número”; “Es un ejemplo a seguir de que siempre se puede”; “¡Qué grande Doc.! Me hace emocionar"; “Es un gran ejemplo, y yo con 52 años no salgo ni a caminar” y “Un gran ejemplo que todo se logra”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que inundaron su publicación.

El video generó admiración y emoción entre sus seguidores (Captura: Instagram @drcormi)

Cabe destacar que no es la primera vez que Alberto Cormillot comparte esta faceta poco conocida, que demuestra su inquietud por aprender y desafiarse. Resulta que, en noviembre del año pasado, durante una muestra organizada por su profesor Agustín, el médico ya había sorprendido al público colgado del techo.

No es la primera vez que Alberto Cormillot se muestra realizando danza aérea (Video: Instagram)

Además, en junio de 2023, también bailó en suspensión al ritmo de “Quiénes son”, la canción de Lali Espósito. Con su habitual humor y energía, en aquel entonces expresó en sus redes: “¡En la clase de aéreo de Paula Illane hicimos una coreografía con esta canción de Lali que me encantó! ¡Felicitaciones Lali por este lanzamiento! ¡Gracias Paula por las clases espectaculares de siempre! ¡Gracias Estefi y Emilio que me acompañaron!”.

Mediante sus redes sociales, Alberto Cormillot suele compartir varios fragmentos de sus entrenamientos. Pero, no lo hace solo, sino que también la comparte con su familia, como su esposa Estefanía y su hijo Emilio, lo que hace de este momento algo aún más especial y significativo.

Cormillot y su hijo Emilio realizando danza aérea (Captura: Instagram @drcormi)