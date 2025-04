Wanda Nara y La China Suárez festejaron Pascuas separadas, pero las unió una inesperada coincidencia

Este domingo, miles de argentinos festejaron en familia las Pascuas con deliciosos almuerzos y huevos de chocolate de postre. Como era de esperarse, la farándula no se quedó afuera. Por un lado, Wanda Nara celebró con sus cinco hijos y su hermana Zaira en su casa de Santa Bárbara. Por el otro, Mauro Icardi pasó la festividad con María Eugenia “la China” Suárez, sus amigos y sus tres hijos en la famosa “casa de los sueños”. Sin saberlo, una coincidencia entre ambas familias dio lugar a una nueva polémica en las redes sociales, a la que los usuarios bautizaron como “Conejo Gate”.

En primer lugar, Wanda Nara compartió una serie de historias, en las que mostró una larga mesa que armó en su soñado jardín, decorada con flores amarillas y naranjas, para el esperado almuerzo en familia. Para animar la juntada familiar, contrató a un animador con un traje de conejo de peluche gigante, que se sacó fotos con los más pequeños y dio por iniciada la tradicional búsqueda de huevos de chocolate.

Wanda Nara contrató un conejo gigante para Pascuas

Según mostró Nara, sus hijos y sus sobrinos estuvieron felices con la sorpresa y disfrutaron de su postre una vez que terminaron de jugar. En paralelo, L-Gante les deseó felices Pascuas a sus seguidores y anunció que se separó definitivamente de Wanda. Sin embargo, la ex de Mauro Icardi ignoró completamente la situación y continuó con su festejo como si nada.

Por su parte, la China Suárez y Mauro Icardi hicieron un posteo conjunto en sus cuentas oficiales de Instagram, donde mostraron cómo fue su festejo pascual. Acompañándolos, estuvieron Rufina, Magnolia y Amancio: los tres hijos de la actriz se tomaron una foto con un curioso detalle que los vinculó con Nara. ¿De qué se trató? También contrataron un conejo gigante para sorprender a los más chicos.

Icardi junto a la China Suárez y sus hijos, en estas Pascuas

“Felices Pascuas. Huevitos, sonrisas y buenos momentos”, escribieron la actriz y el futbolista del Galatasaray en su publicación, que en cuestión de un día superó los 600.000 Me gusta. Entre las postales que eligieron, añadieron un par de selfies juntos, más acaramelados que nunca, y sumaron una foto en la que se los ve con varios de sus amigos íntimos, justo antes de repartir los huevos de chocolate.

El posteo de Mauro Icardi y la China Suárez

Como ya es costumbre, los usuarios no dejaron pasar la coincidencia entre los festejos familiares de Nara y Suárez, y apuntaron contra Icardi y su pareja en los comentarios de la publicación por “reemplazar” a su familia con la de la ex Casi Ángeles. “Qué distintos están los hijos de Icardi y Wanda… Ah, no, esperá, es la nueva familia que se inventó”, “Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles”, “Wanda hizo lo mismo, alguno de los dos se está copiando” y “El conejo de Wanda es más lindo”, fueron tan solo algunos de los mensajes que recibieron.

Con este episodio, una vez más, quedó demostrado que la mayoría de los usuarios de las redes sociales siguen a favor de Nara, por lo que Suárez e Icardi continuarán sin poder escaparle a los haters por un tiempo.