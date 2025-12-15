La primera aparición pública de Homero Pettinato, tras sus violentos chats con Sofía Gonet

Homero Pettinato reapareció públicamente luego de que su expareja, la participante de MasterChef Celebrity Sofía Gonet, más conocida como La Reini, expusiera chats privados, en donde él la maltrataba. El hijo del ex Sumo pasó por la alfombra roja de los Martín Fierro de Streaming y, como era de esperar se refirió al escándalo que protagonizó en los últimos días.

El conductor de Olga junto con su compañero Elial Moldavsky fue entrevistado por Marti Benza minutos antes del comienzo de la ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. “Me podés decir lo que quieras, pero mentiroso no”, comenzó diciendo a su compañero y luego, cuando la anfitriona le preguntó cómo estaba, respondió: “Estoy en una nube de estabilizadores de ánimo que son bárbaros, después te paso la data, pero mañana un bajonazo…”.

Luego, fue más específico y se refirió a lo ocurrido con su expareja. “Fue un episodio muy triste, feo. Los que me conocen saben que no soy Wanda, no me gusta exponer el escándalo y la vida privada. Pero no me quedó otra, contraataqué y la pasé como el orto”.

Ella, por su parte, fue una de las conductoras de la alfombra roja y antes de referirse al tema, llamó la atención por su osado look: un vestido de Marcelo Giaccobe, largo con piedras plateadas símil red con transparencias, que dejaba ver parte de su figura. “Siempre al límite, todo puede salir mal”, dijo mientras posaba para las cámaras, sin dejar en claro si se trataba de una referencia a su look o a lo que ocurrió con su exnovio en los últimos días.

El ida y vuelta

Todo comenzó el sábado por la tarde cuando la participante del programa conducido por Wanda Nara expuso en sus redes sociales los chats que tuvo con Homero minutos antes, en los que le reprocha no haberse contactado con ella luego de haber asistido con una amiga al recital de Fonso y Las Paritaras. “Sos un mentiroso total, ya te saqué la ficha. Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás, sos un desastre total”, comenzó ella y él le respondió: “Te detesto. Quién te creés que sos para decirme tantas cosas. Qué peli te comiste”.

“Tenés el síndrome de que te creés superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot... y vago, yo me río de mí misma, no tenés humor”, retrucó ella y la conversación continuó en ese tono.

El descargo de Homero Pettinato sobre Sofía Gonet

Al rato de que ella viralizara el chat, él usó sus propias redes sociales para realizar un descargo: “Bueno... otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí porque me sacaron una foto con una amiga ayer viendo a una banda y dijeron que estuve a los besos. No estuve a los besos, es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses”.

Los chats que iniciaron la guerra mediática entre Homero y Sofía (Foto: Captura de pantalla de Instagram @sofigonet)

“Entonces Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé que me diga cualquier barbaridad. [...] Porque me dice las peores [...] No valés dos mangos, drogadicto de m..., falopero, poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento, no tenés humor, tu trabajo es una mierda’”, agregó Homero contando, según él, el resto de la charla que tuvieron y ella no mostró.

Antes de cerrar, aseguró que él la sigue amando y que soportó todo: “Aguanté todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas de muerte, amenazas de prenderme fuego el departamento, amenazas de escracharme públicamente inventando cosas, amenazas de inventar chats. Pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades. Hoy me veo de nuevo ante otro escrache público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo. La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe y que siempre fui bueno. Pregúntenle a cualquier expareja. Nunca tuve peleas, nunca maltraté y banqué todo de ella”.

Además, aseguró que Gonet era una persona “insana” y que, a diferencia de ella, él no tenía capturas de pantalla de las amenazas que recibió: “No tengo pruebas. No grabé nada. Tengo este mismo chat en donde me dice que soy un asco, una basura, poco hombre, pero no tengo manera de contrarrestar y voy a salir perdiendo siempre. Lo último que quería decir es no quería exponerme, ni exponerla a ella, ni los chats porque para mí ella tiene un problema y yo la amo. No lo puedo evitar. Pero también tengo mucho miedo de las cosas que pueda inventar y decir ahora para que yo no trabaje más”.