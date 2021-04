El descargo de Stefi Roitman tras las críticas por convocar a una fiesta en medio del rebrote de Covid

Stefi Roitman reapareció en las redes sociales y se refirió a las críticas que recibió en Twitter luego de invitar a sus seguidores a irse ‘de fiesta’ a Miami. Su convocatoria había llegado tras el anuncio de las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus. “La lista de invitados está a mi nombre”, afirmó la artista en aquél momento.

Stefi Roitman se mostró indignada luego del anuncio de las nuevas restricciones

Con los ánimos de los usuarios caldeados, el posteo se volvió viral y la modelo recibió críticas y comentarios ofensivos. “Bienvenida al mundo real, donde las personas mueren de COVID y en donde las fiestas con malos protocolos como la Bresh cobran vidas”, le escribió una usuaria.

“Una tal Stefi Roitman que participó de una novela en su vida y luego se hizo ‘famosa’ por ser ‘la novia de’ anda preocupada por los agravios de la gente cuando ella se quiere ir de fiesta a Miami... solo en este país se le da cabida y lugar a estos seres carentes de talento”, posteó otro internauta en Twitter.

Este fin de semana, la artista, que está de novia con Ricky Montaner, compartió un descargo en sus historias de Instagram en el que manifestó lo mucho que le afectaron los agravios que recibió. “Más allá de la pandemia, de las medidas, de lo que corresponde y lo que no corresponde. Más allá de todo. Es angustiante el odio que existe entre las personas. La intolerancia, la no empatía. Angustiante el confrontamiento constante”, comenzó escribiendo.

La actriz Stefi Roitman le respondió a los usuarios tras las críticas que recibió con bromear con irse "de fiesta a Miami" luego del anuncio de las nuevas restricciones por el coronavirus. Instagram: @stefroitman

Y continuó: “Todos buscamos y apuntamos a lo mismo, el bienestar común. El que diga lo contrario entonces no es persona, no siente. Todos queremos la salud, la paz, el trabajo, la armonía, todo en todas sus formas. Ojalá podamos rodearnos solamente de buenos deseos. Un presente ameno y mucho amor. Algún día...”.

El anuncio presidencial tuvo lugar el miércoles pasado por la noche y las medidas regirían a partir de ese viernes. Entre las restricciones anunciadas, se decidió suspender por dos semanas las clases presenciales y prohibir la circulación, entre las 20 y las 6 de la mañana, en la Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que integran el AMBA.

También quedaron interrumpidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados.

“No sé qué pensar con lo que acaba de decir Alberto”, aseguró la joven en un video que publicó en sus redes. “Estoy mitad indignada, y mitad entiendo a la gente que esta pasando una angustia tremenda por los contagios, porque nos puede pasar a cualquiera. Nadie esta exento. Entiendo que hay que frenar los contagios, pero los colegios, la gente que tiene que trabajar a la noche...”, continuó.

Luego, la actriz posteó un mensaje en Twitter en el que se refería a la angustia por la suspensión de las fiestas que se realizaban en el Hipódromo de Palermo. “A todos los que están preocupados porque no podemos ir más a la BRESH les cuento que nos vamos todos a la de Miami. Es lo único que importa amigos!!!!!! Siempre supe que me conocían súper bien. Son unos locoooossssss!! Cómo me sorprenden día a día!!!!!!!!!!!!!!!!”, escribió la modelo, que se mudó a Miami para convivir con su pareja.

El tuit de Stefi Roitman que generó indignación entre sus seguidores y la llevó a cerrar su cuenta de Twitter. Twitter: @stefroitmanok

Frente a esta publicación, Stefi recibió críticas e insultos, por lo que escribió: “El nivel de odio en esta red es asqueroso”. Luego, tomó la tajante determinación de cerrar su cuenta de Twitter.

LA NACION