El descargo del Chapu Martínez tras ser acusado de revender entradas de la selección: “Investiguen a los peces gordos que realmente los hay, viven y hacen un negocio de todo esto”

El influencer Martín “Chapu” Martínez, reconocido por sus controversias, se transformó en el centro de una fuerte polémica digital tras promocionar la reventa de entradas para el tercer partido amistoso de la selección argentina. La controversia surgió a partir de una lista de valores que el creador de contenido compartió en sus redes sociales, donde ofrecía tickets a precios significativamente superiores a los valores oficiales. La bronca de los usuarios no se hizo esperar, no solo por lo que estaba haciendo sino porque cuando salieron a la venta las entradas hubo muy pocos afortunados que pudieron conseguir, y ahora él tenía un stock para ofrecer.

Ante el repudio generalizado de los usuarios, Martínez publicó un descargo en video donde intentó explicar el origen de su actividad comercial y deslindó responsabilidades sobre el mercado informal de tickets.

Chapu Martínez confirmó que tenía entradas para reventa en sus redes

En su declaración, Martínez reconoció la compra de entradas a un revendedor independiente y admitió un recargo económico sobre el precio final. “Literalmente compré entradas a un revendedor, le marqué 20 lucas”, afirmó Martínez según el video difundido en sus redes sociales. El influencer insistió en que su accionar no respondió a una operatoria estructural ni a privilegios con las autoridades del fútbol argentino. “No tengo, chicos, o sea, lo que hice fue comprarle entradas a un revendedor que me rompió el ort..., que perdí yo también un montón de plata y le marqué 20 lucas más porque la gente quiere ir”, añadió en el clip.

La brecha entre los precios oficiales y los ofrecidos por Martínez resultó evidente al contrastar las cifras. Mientras que la organización fijó la popular en $90.000 y las plateas bajas en $450.000, la lista difundida por el influencer para la despedida de Lionel Messi alcanzaba los $600.000 para populares y trepaba hasta $1.550.000 para las ubicaciones en platea baja San Martín. Ante esta situación, Martínez solicitó a sus seguidores que investiguen a los grandes operadores del rubro. “Investiguen a los peces gordos que realmente los hay, viven y hacen un negocio de todo esto. No a un gordo falopa con tres seguidores que le queda cómodo a Twitter decirle ‘gordo ladri’”, enfatizó durante su descargo.

Chapu Martínez confirmó sus valores de reventa a través de su canal de difusión Captura WhatsApp

El marco legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece restricciones claras frente a estas conductas. La Ley 5174, reflejada en el Boletín Oficial, determina que la reventa con fines de lucro para espectáculos masivos constituye una contravención. Según el artículo 91 del Código Contravencional, quienes realicen esta actividad enfrentan multas desde los $2.000 hasta los $30.000 o penas de arresto de hasta diez días. Las sanciones económicas se incrementan si la comercialización involucra entradas de cortesía o si existe connivencia con los organizadores del evento, lo que alcanza montos de hasta $50.000. Además, el Código Contravencional contempla el decomiso de las localidades en infracción.

Martínez insistió en su desvinculación con cualquier red oficial de distribución: “Ojalá me bajen entradas oficiales y yo las venda 40 veces más, pero no es verdad”. El influencer también pidió disculpas por las consecuencias personales del conflicto. “Me terminó saliendo como el ort..., me está bardeando un montón de gente, pero no lo hice con ningún ánimo de que a mí me baje la torta”, declaró. El protagonista lamentó la situación de su esposa, Ariana, quien según sus palabras sufrió las consecuencias directas de este episodio.