Quién es y qué pasó con el Chapu Martínez

Luego de la sorpresiva derrota del seleccionado argentino ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial Qatar 2022, muchos fanáticos empezaron a buscar a quién echarle la culpa por ello. Así fue como algunos apuntaron contra el ”Chapu” Martínez, quien estuvo el estadio durante el partido del martes. En las últimas horas, el joven se volvió trending topic en Twitter por la gran cantidad de insultos y amenazas que recibió de parte de aquellos que lo tildaron de “mufa”.

Martín Martínez es un influencer argentino que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, con quienes comparte contenido divertido acerca de sus viajes. Se volvió famoso en el Mundial Rusia 2018, cuando se hizo viral un video en el que se lo veía cantar “tráeme la copa Messi, tráeme la co’”. Su repentina fama lo ayudó a ir a viajar a aquella Copa del Mundo en la que la Argentina quedó afuera en octavos de final tras perder contra Francia.

Este año, el Chapu viajó a Qatar para alentar al conjunto nacional, además de compartir con sus seguidores imágenes del país que es sede del torneo internacional. Sin embargo, al llegar a Doha con mucha ilusión, se enteró que lo habían estafado. “Ocurrió una estafa con las entradas del Mundial. Fue un bajón, es un bajón. Estoy amargado”, contó indignado por ese mal momento.

Además, experimentó una situación desesperante en la Fan Fest, un evento para los hinchas de todo el mundo para presenciar el encuentro inaugural del entre Qatar y Ecuador. Allí sufrió una avalancha y fue aplastado por la multitud presente que intentaba escapar de los efectivos de seguridad, quienes buscaban controlar a la gran cantidad de personas que se había amontonado en el lugar. El argentino grabó toda la desesperante situación. “Lo que era la fiesta del fútbol pasó a ser para mí la pesadilla del fútbol. No estuvo para nada bueno, la pasé muy mal. Tuve mucho miedo. Demasiado picante la cosa”, señaló el argentino en sus historias donde compartió grabaciones del momento.

Sumado a todo eso, se encontró en sus redes con cientos de comentarios y mensajes en donde los burlaban e incluso lo amenazaban a él y su hijo.

Ante la inmensidad de las agresiones que recibió, el influencer tomó su cuenta de Instagram para hacer un descargo el martes a la noche, en el que se lo vio angustiado y asustado. Explicó que estaba sobrepasado y contó que su familia, que está en la Argentina, está muy angustiada con la situación.

Además, se mostró muy agradecido por las personas que lo defendieron contra todos los comentarios negativos. “Bueno, no voy a hablar hasta mañana porque no puedo. Sí quiero agradecerle a todos los que están compartiendo, ayudando y a darme una mano. Estoy sobrepasado, todo el día así, tengo a mi familia muy mal, angustiada y lejos. Mañana voy a salir a hablar, pero no quiero dejar de agradecer a los creadores de contenido que están haciendo mucha fuerza por esto”, expresó.

En ese sentido, destacó las palabras de apoyo de Martín Pérez Disalvo, conocido en las redes como Coscu, quien compartió en Twitter el intercambio de mensajes que tuvo en WhatsApp con Grego Rosello. Así difundió un audio de Martínez en el que le pide consejos al conductor para enfrentar la situación.

Coscu dejó en claro su posición en una serie de tuits, con los cuales se mostró totalmente en contra de las agresiones y pidió que cesen los comentarios negativos en contra de su colega. “No te metas Coscu… ¿Cómo no me voy a meter? A un pibe que fue al Mundial a hacer contenido lo están amenazando con que le van a matar al hijo, solo por haber ido a hacer contenido a un evento al que cualquier persona sueña con ir”, sostuvo.

A su vez, expresó su enojo por las personas que piensan que la selección argentina perdió el partido del martes por culpa del Chapu. “Esto es arbitrario, le puede tocar a cualquiera. A mí me tocó y estuve por primera vez en mi vida deprimido, me arruinó el año. Salten, son los únicos que entienden más que nadie cómo está sufriendo gratis ese pibe y su familia”, concluyó.

