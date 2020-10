Tras recibir durísimas devoluciones de parte del jurado de MasterChef Celebrity, Leticia Siciliani usó sus redes para hacer un fuerte descargo Crédito: Instagram

20 de octubre de 2020 • 13:05

Este lunes, Leticia Siciliani vivió un momento difícil en Masterchef Celebrity (Telefe). Desde el primer programa, la participante mostró que no era su mejor noche y anticipó que su performance tampoco sería óptima. Así, en los primeros minutos del certamen, blanqueó que se sentía "bloqueada", sin embargo, el jurado lo interpretó como falta de predisposición. Ahora, la hermanade Griselda Siciliani hizo un fuerte descargo al respecto en sus redes sociales.

Hacia el final del desafío -que consistía en preparar pollo-, las devoluciones del jurado dejaron en claro que la actriz no había tenido un buen desempeño. Las críticas que recibió fueron duras, y dada su situación anímica, no pudo evitar sensibilizarse y estuvo al borde del llanto durante unos minutos.

El primero en cuestionar su plato -una tempura de pollo- fue Damián Betular. "Vos no escuchás. Te frustrás y te enojás, no me importa si es o no con nosotros. Te enojás con lo que hacés y para mí es lo mismo. Que te enojes con el pollo es como que te enojes conmigo", le subrayó con severidad.

En la misma línea estuvo Germán Martitegui. "Yo no voy a filtrar mi enojo con vos. Tu actitud no es la correcta, y supongo que vos no vas a actuar con esa actitud. Si tenés que hacer reír y estás de mal humor, igual hacés reír. Yo te garantizo que el MasterChef Celebrity Argentina de este año no va a tener esa actitud".

El descargo de Leticia no se hizo esperar fue por partes. Además del cruce en el programa, luego fue a las redes sociales a descargarse. "Los nervios que manejo... Seré mal aprendida... Pero creo que no es el caso igual. Uno puede tener un mal día", tuiteó como respuesta a la mirada del jurado. Además, agradeció el apoyo de sus seguidores, que le hicieron llegar su cariño para hacerla sentir mejor: "Los mensajes que me mandan son tan hermosos, los amo".